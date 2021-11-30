На Волині поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка, на якого під час лісозаготівлі впало дерево

На Волині поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка, на якого під час лісозаготівлі впало дерево
Трагедія трапилася у понеділок, 24 квітня, в лісовому масиві поблизу села Грушів Володимирського району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Під час виконання робіт по лісозаготівлі на 39-річного працівника підприємства впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Деталі інциденту з’ясовує слідство.

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Теги: Поліція, загибель, чоловік, дерево, Волинь
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