На Волині – перший цьогоріч випадок ботулізму

На Волині – перший цьогоріч випадок ботулізму
На Волині вперше цьогоріч зафіксували випадок ботулізму. Захворів мешканець Камінь-Каширського району 1978 року народження.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Інформують, що ввечері йому різко стало погано. У нього почало двоїтися в очах та стало важко ковтати. Ці симптоми з’явилися після вживання консервованих грибів домашнього приготування.

Чоловіка госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні. Пацієнт 13 днів провів у відділенні з діагнозом ботулізм харчовий. Стан пацієнта характеризувався як середньої важкості. Хворому у відділенні ввели протиботулістичну сиворотку. Кілька днів тому його виписали з лікарні. Стан здоров’я – задовільний.

Додають також, що торік випадків ботулізму в області було вісім.

Довідка:

Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.

Необхідно ретельно перевіряти їжу, котру плануєте їсти самі та в компанії. Уникайте покупок вʼяленої риби на стихійних ринках, не споживайте продукти, що мають давній термін чи неналежно зберігалися, наприклад, домашні консерви.

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Теги: ботулізм, хвороба, гриби
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