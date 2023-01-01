Директорка волинського ліцею через суд скасувала штраф у справі про булінг





Згідно з рішенням суду першої інстанції, Марія Шевчик повинна була заплатити 850 грн штрафу за те, що не звернулась у поліцію через кібербулінг десятикласника, але жінка подала апеляцію і домоглась, аби гроші з неї не стягували, пише



Зазначимо, що Марію Шевчик судили у березні цього року за те, що вона не повідомила правоохоронців про випадок булінгу щодо школяра. Матір десятикласника, який зазнавав цькувань у інтернеті від учнів школи, заявила, що неодноразово зверталась до директорки та інших вчителів з цією проблемою, але ніхто ніяких дій на захист хлопця не вчиняв.



Сама ж директорка пояснила, що не вважала за доцільне звертатись у поліцію, оскільки на момент звернення матір хлопця вже сама написала заяву. Але суддя цей аргумент відкинула, оскільки, згідно з порядком реагування на випадки булінгу посадовиця б мала протягом доби також звернутись у поліцію. Тож її визнали винною у неповідомленні про випадок булінгу (ч.5 ст. 173-4 КУпАП) і оштрафували на 850 грн.



Втім, жінка з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію. «Апелянтка стверджує, що в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, так як першочерговим для притягнення особи до відповідальності за ч. 5ст. 173-4 КУпАП є встановлення факту булінгу у межах освітньої установи, а не в кіберпросторі, останнє стверджується скріншотами, а відтак вона не є суб'єктом правопорушення», – йдеться у постанові.



Суддя Олег Клок вирішив частково задовольнити скаргу. Він визнав, що суд першої інстанції дійшов до правильного висновку щодо винуватості жінки, але вирішив на підставі ст. 22 КУпАП звільнити посадовицю від штрафу «у зв'язку з малозначністю порушення».



Тож Марія Шевчик не повинна буде платити 850 грн штрафу. Суддя постановив звільнити її від адмінвідповідальності та обмежитись усним зауваженням. Постанова набрала законної сили.



Нагадаємо, Марія Шевчик рік тому фігурувала у скандалі: випускники ліцею перед входом в школу намалювали на асфальті марку «Рускій корабль», але дирекція постановила стерти малюнок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директорка Іваничівського ліцею №1 оскаржила у суді штраф за неповідомлення про випадок булінгу.Згідно з рішенням суду першої інстанції, Марія Шевчик повинна була заплатити 850 грн штрафу за те, що не звернулась у поліцію через кібербулінг десятикласника, але жінка подала апеляцію і домоглась, аби гроші з неї не стягували, пише ZAXID.NET Зазначимо, щосудили у березні цього року за те, що вона не повідомила правоохоронців про випадок булінгу щодо школяра. Матір десятикласника, який зазнавав цькувань у інтернеті від учнів школи, заявила, що неодноразово зверталась до директорки та інших вчителів з цією проблемою, але ніхто ніяких дій на захист хлопця не вчиняв.Сама ж директорка пояснила, що не вважала за доцільне звертатись у поліцію, оскільки на момент звернення матір хлопця вже сама написала заяву. Але суддя цей аргумент відкинула, оскільки, згідно з порядком реагування на випадки булінгу посадовиця б мала протягом доби також звернутись у поліцію. Тож її визнали винною у неповідомленні про випадок булінгу (ч.5 ст. 173-4 КУпАП) і оштрафували на 850 грн.Втім, жінка з цим рішенням не погодилась і подала апеляцію. «Апелянтка стверджує, що в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, так як першочерговим для притягнення особи до відповідальності за ч. 5ст. 173-4 КУпАП є встановлення факту булінгу у межах освітньої установи, а не в кіберпросторі, останнє стверджується скріншотами, а відтак вона не є суб'єктом правопорушення», – йдеться у постанові.Суддявирішив частково задовольнити скаргу. Він визнав, що суд першої інстанції дійшов до правильного висновку щодо винуватості жінки, але вирішив на підставі ст. 22 КУпАП звільнити посадовицю від штрафу «у зв'язку з малозначністю порушення».Тож Марія Шевчик не повинна буде платити 850 грн штрафу. Суддя постановив звільнити її від адмінвідповідальності та обмежитись усним зауваженням. Постанова набрала законної сили.Нагадаємо, Марія Шевчик рік тому фігурувала у скандалі: випускники ліцею перед входом в школу намалювали на асфальті марку «Рускій корабль», але дирекція постановила стерти малюнок.

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