Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю з Луцька. ФОТО

Валентину Кирилюк звільнили з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.



Про це



У 1990 році Валентина Кирилюк закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».



Свою професійну кар’єру Валентина Федорівна розпочала з посад юрисконсульта та старшого юрисконсульта Державної податкової інспекції по Камінь-Каширському районі Волинської області, де працювала упродовж 1994-1996 рр.



Впродовж 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації у Волинській області.



Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Колектив Луцького міськрайонного суду Волинської області висловлює Валентині Федорівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2023 рокузвільнили з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.Про це повідомили на сторінці Луцького міськрайонного суду.У 1990 році Валентина Кирилюк закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».Свою професійну кар’єру Валентина Федорівна розпочала з посад юрисконсульта та старшого юрисконсульта Державної податкової інспекції по Камінь-Каширському районі Волинської області, де працювала упродовж 1994-1996 рр.Впродовж 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації у Волинській області.Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.Колектив Луцького міськрайонного суду Волинської області висловлює Валентині Федорівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги.

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