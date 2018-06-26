Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю з Луцька. ФОТО

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю з Луцька. ФОТО
Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2023 року Валентину Кирилюк звільнили з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.

Про це повідомили на сторінці Луцького міськрайонного суду.

У 1990 році Валентина Кирилюк закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Свою професійну кар’єру Валентина Федорівна розпочала з посад юрисконсульта та старшого юрисконсульта Державної податкової інспекції по Камінь-Каширському районі Волинської області, де працювала упродовж 1994-1996 рр.

Впродовж 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації у Волинській області.

Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Колектив Луцького міськрайонного суду Волинської області висловлює Валентині Федорівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги.

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Теги: Волинь, Луцьк, суд, звільнення
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