Стаціонар на Волині, де доглядають за людьми старшого віку, перевіряє поліція. ВІДЕО





Про це розповів Олег Бончик.



Що сталося в Благодатному: версія рідних



Перевірку проводять через розголос ситуації, що сталася із пенсіонеркою в стаціонарі.



Її онука Тетяна Кондратюк написала заяву в поліцію про неналежний догляд, несвоєчасне надання медичної допомоги та розтрату грошей бабусі. Як розповіла Тетяна Суспільному, від знайомих дізналася, що бабусю привезли в лікарню і є підозра на перелом ноги.



"У бабусі деменція, постійно втікала, за нею потрібен був догляд 24/7. Ці чотири місяці я була постійно на зв'язку з директором, на що він казав мені, що можу не їхати, усе нормально, бабуся освоюється, їй тут подобається", – говорить жінка.



Певний час Тетяна Кондратюк перебувала за кордоном. Аби дізнатися, що сталося, жінка без попередження приїхала до Терцентру. Каже: у відділення, де мешкає бабуся, її спершу пропускати не хотіли.



"Як я приїхала за 2.5 тисячі км і мене не пропустять до бабусі?! Пів години чекала і пропустили. Тут побачила повний жах: бруд, бабуся моя сидить, але ж перелом шийки бедра, як може сидіти?! Боса, без колгот, без штанів, в памперсі, брудна кофта, не обстрижені нігті..." – пригадує волинянка.



Як розповіла кореспонденту Суспільного Тетяна Кондратюк, її бабуся зараз перебуває у відділенні міської лікарні.



Керівник медзакладу Олег Шипелик сказав, що не коментує стан жінки. Поспілкуватися з бабусею Суспільному також не вдалося – відділення закритого типу.



Чи є недбалість у догляді: позиція Терцентру та стаціонару

Скарг щодо недогляду людей, які постійно проживають у відділенні стаціонарного догляду в селищі Благодатне, раніше не було, – розповіла керівниця Терцентру Валентина Журавська. З її слів, відділення розраховане на 40 місць.



"У даний час у нас проживає 53 особи, з них 36 лежачих мешканців відділення. Персоналу 19 людей. Були певні робочі моменти, які в робочому питанні вирішувалися", – каже директорка.

Бабуся Тетяни Кондратюк зараз в лікарні.

Лікар стаціонару Юрій Козко зазначив, що після того, як бабуся впала, її оглянули та виставили діагноз для подальшого лікування.



"У неї я розпитався, що вона впала два дні тому. Оглянув її, виставив діагноз. Через два дні хвора сама зняла гіпсову пов'язку. Ми наклали деротаційний чобіток, щоб вона так не змогла зняти", – додав медик.

Валентина Журавська.

Завідувач віділення стаціонарного догляду в Благодатному Володимир Остапусь зараз у відпустці. Ситуацію прокоментував телефоном: "Позиція дуже проста: внучці немає чим займатися і вона знайшла у нашому закладі місце, де б їй можна було проявити свої вміння та знання", – сказав керівник стаціонару.



У стаціонарному відділенні – перевірки



Як розповів Суспільному Нововолинський міський голова Борис Карпус, ситуація набула розголосу, зараз триває внутрішня перевірка.



"Якщо з боку працівників була допущена халатність, і некоректне, не професійно надані послуги, то керівник повинен понести відповідальність аж до звільнення. Якщо підтвердиться той факт, щоб людина самостійно може наносити собі тілесні ушкодження, то це не питання до цього закладу, а до спеціалізованих медичних закладів", – зазначив посадовець.

Кімнати для проживання в стаціонарі.

Керівник відділення поліції Нововолинська Олег Бончик додав, що у поліції з'ясують всі обставини ситуації, що склалася.



"Надали відповідні запити, отримаємо відповіді й тоді будемо давати правову оцінку щодо закладу, щодо утримання і, можливо, щодо факту наявності чи відсутності факту привласнення грошових коштів", – додав правоохоронець.



Медик Юрій Козко. Мешканці стаціонарного догляду в Благодатному. Тетяна Кондратюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція перевіряє інформацію щодо неналежного догляду за людьми старшого віку у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання Терцентру соцобслуговування, що в селищі Благодатне Нововолинської міської громади.Про це розповів Суспільному керівник місцевого відділку поліціїПеревірку проводять через розголос ситуації, що сталася із пенсіонеркою в стаціонарі.Її онуканаписала заяву в поліцію про неналежний догляд, несвоєчасне надання медичної допомоги та розтрату грошей бабусі. Як розповіла Тетяна Суспільному, від знайомих дізналася, що бабусю привезли в лікарню і є підозра на перелом ноги."У бабусі деменція, постійно втікала, за нею потрібен був догляд 24/7. Ці чотири місяці я була постійно на зв'язку з директором, на що він казав мені, що можу не їхати, усе нормально, бабуся освоюється, їй тут подобається", – говорить жінка.Певний час Тетяна Кондратюк перебувала за кордоном. Аби дізнатися, що сталося, жінка без попередження приїхала до Терцентру. Каже: у відділення, де мешкає бабуся, її спершу пропускати не хотіли."Як я приїхала за 2.5 тисячі км і мене не пропустять до бабусі?! Пів години чекала і пропустили. Тут побачила повний жах: бруд, бабуся моя сидить, але ж перелом шийки бедра, як може сидіти?! Боса, без колгот, без штанів, в памперсі, брудна кофта, не обстрижені нігті..." – пригадує волинянка.Як розповіла кореспонденту Суспільного Тетяна Кондратюк, її бабуся зараз перебуває у відділенні міської лікарні.Керівник медзакладу Олег Шипелик сказав, що не коментує стан жінки. Поспілкуватися з бабусею Суспільному також не вдалося – відділення закритого типу.Чи є недбалість у догляді: позиція Терцентру та стаціонаруСкарг щодо недогляду людей, які постійно проживають у відділенні стаціонарного догляду в селищі Благодатне, раніше не було, – розповіла керівниця Терцентру Валентина Журавська. З її слів, відділення розраховане на 40 місць."У даний час у нас проживає 53 особи, з них 36 лежачих мешканців відділення. Персоналу 19 людей. Були певні робочі моменти, які в робочому питанні вирішувалися", – каже директорка.Лікар стаціонарузазначив, що після того, як бабуся впала, її оглянули та виставили діагноз для подальшого лікування."У неї я розпитався, що вона впала два дні тому. Оглянув її, виставив діагноз. Через два дні хвора сама зняла гіпсову пов'язку. Ми наклали деротаційний чобіток, щоб вона так не змогла зняти", – додав медик.Завідувач віділення стаціонарного догляду в Благодатному Володимир Остапусь зараз у відпустці. Ситуацію прокоментував телефоном: "Позиція дуже проста: внучці немає чим займатися і вона знайшла у нашому закладі місце, де б їй можна було проявити свої вміння та знання", – сказав керівник стаціонару.Як розповів Суспільному Нововолинський міський голова, ситуація набула розголосу, зараз триває внутрішня перевірка."Якщо з боку працівників була допущена халатність, і некоректне, не професійно надані послуги, то керівник повинен понести відповідальність аж до звільнення. Якщо підтвердиться той факт, щоб людина самостійно може наносити собі тілесні ушкодження, то це не питання до цього закладу, а до спеціалізованих медичних закладів", – зазначив посадовець.Керівник відділення поліції Нововолинська Олег Бончик додав, що у поліції з'ясують всі обставини ситуації, що склалася."Надали відповідні запити, отримаємо відповіді й тоді будемо давати правову оцінку щодо закладу, щодо утримання і, можливо, щодо факту наявності чи відсутності факту привласнення грошових коштів", – додав правоохоронець.

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