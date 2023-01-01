Стаціонар на Волині, де доглядають за людьми старшого віку, перевіряє поліція. ВІДЕО

Стаціонар на Волині, де доглядають за людьми старшого віку, перевіряє поліція. ВІДЕО
Поліція перевіряє інформацію щодо неналежного догляду за людьми старшого віку у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання Терцентру соцобслуговування, що в селищі Благодатне Нововолинської міської громади.

Про це розповів Суспільному керівник місцевого відділку поліції Олег Бончик.

Що сталося в Благодатному: версія рідних

Перевірку проводять через розголос ситуації, що сталася із пенсіонеркою в стаціонарі.

Її онука Тетяна Кондратюк написала заяву в поліцію про неналежний догляд, несвоєчасне надання медичної допомоги та розтрату грошей бабусі. Як розповіла Тетяна Суспільному, від знайомих дізналася, що бабусю привезли в лікарню і є підозра на перелом ноги.

"У бабусі деменція, постійно втікала, за нею потрібен був догляд 24/7. Ці чотири місяці я була постійно на зв'язку з директором, на що він казав мені, що можу не їхати, усе нормально, бабуся освоюється, їй тут подобається", – говорить жінка.

Певний час Тетяна Кондратюк перебувала за кордоном. Аби дізнатися, що сталося, жінка без попередження приїхала до Терцентру. Каже: у відділення, де мешкає бабуся, її спершу пропускати не хотіли.

"Як я приїхала за 2.5 тисячі км і мене не пропустять до бабусі?! Пів години чекала і пропустили. Тут побачила повний жах: бруд, бабуся моя сидить, але ж перелом шийки бедра, як може сидіти?! Боса, без колгот, без штанів, в памперсі, брудна кофта, не обстрижені нігті..." – пригадує волинянка.

Як розповіла кореспонденту Суспільного Тетяна Кондратюк, її бабуся зараз перебуває у відділенні міської лікарні.

Керівник медзакладу Олег Шипелик сказав, що не коментує стан жінки. Поспілкуватися з бабусею Суспільному також не вдалося – відділення закритого типу.

Чи є недбалість у догляді: позиція Терцентру та стаціонару
Скарг щодо недогляду людей, які постійно проживають у відділенні стаціонарного догляду в селищі Благодатне, раніше не було, – розповіла керівниця Терцентру Валентина Журавська. З її слів, відділення розраховане на 40 місць.

"У даний час у нас проживає 53 особи, з них 36 лежачих мешканців відділення. Персоналу 19 людей. Були певні робочі моменти, які в робочому питанні вирішувалися", – каже директорка.
Бабуся Тетяни Кондратюк зараз в лікарні.
Бабуся Тетяни Кондратюк зараз в лікарні.

Лікар стаціонару Юрій Козко зазначив, що після того, як бабуся впала, її оглянули та виставили діагноз для подальшого лікування.

"У неї я розпитався, що вона впала два дні тому. Оглянув її, виставив діагноз. Через два дні хвора сама зняла гіпсову пов'язку. Ми наклали деротаційний чобіток, щоб вона так не змогла зняти", – додав медик.
Валентина Журавська.
Валентина Журавська.

Завідувач віділення стаціонарного догляду в Благодатному Володимир Остапусь зараз у відпустці. Ситуацію прокоментував телефоном: "Позиція дуже проста: внучці немає чим займатися і вона знайшла у нашому закладі місце, де б їй можна було проявити свої вміння та знання", – сказав керівник стаціонару.

У стаціонарному відділенні – перевірки

Як розповів Суспільному Нововолинський міський голова Борис Карпус, ситуація набула розголосу, зараз триває внутрішня перевірка.

"Якщо з боку працівників була допущена халатність, і некоректне, не професійно надані послуги, то керівник повинен понести відповідальність аж до звільнення. Якщо підтвердиться той факт, щоб людина самостійно може наносити собі тілесні ушкодження, то це не питання до цього закладу, а до спеціалізованих медичних закладів", – зазначив посадовець.
Кімнати для проживання в стаціонарі.
Кімнати для проживання в стаціонарі.

Керівник відділення поліції Нововолинська Олег Бончик додав, що у поліції з'ясують всі обставини ситуації, що склалася.

"Надали відповідні запити, отримаємо відповіді й тоді будемо давати правову оцінку щодо закладу, щодо утримання і, можливо, щодо факту наявності чи відсутності факту привласнення грошових коштів", – додав правоохоронець.

Стаціонар на Волині, де доглядають за людьми старшого віку, перевіряє поліція. ВІДЕО
Медик Юрій Козко.
Медик Юрій Козко.
Мешканці стаціонарного догляду в Благодатному.
Мешканці стаціонарного догляду в Благодатному.
Тетяна Кондратюк.
Тетяна Кондратюк.

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Теги: Стаціонарне відділення, Волинь, поліція
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