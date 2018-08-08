У громаді на Волині заборонили продавати алкоголь військовим
Сьогодні, 10:07
На території Самарівської громади в Ковельському районі заборонили продавати алкоголь військовим.
Про це йдеться в рішенні виконкому сільської ради, яке було ухвалене 25 квітня.
"Заборонити на території Самарівської сільської ради продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування та рекомендувати власникам торгових об'єктів, розміщених на території сіл Самарівської сільської ради, забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову", - зазначається у рішенні.
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Про це йдеться в рішенні виконкому сільської ради, яке було ухвалене 25 квітня.
"Заборонити на території Самарівської сільської ради продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування та рекомендувати власникам торгових об'єктів, розміщених на території сіл Самарівської сільської ради, забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову", - зазначається у рішенні.
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