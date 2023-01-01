Захисники за добу знищили ще 640 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3692 (+4) од,



бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,



артилерійських систем – 2877 (+14) од,



РСЗВ – 539 (+0) од,



засобів ППО ‒ 292 (+1) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),



крилатих ракет ‒ 911 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,



спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,танків ‒ 3692 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,артилерійських систем – 2877 (+14) од,РСЗВ – 539 (+0) од,засобів ППО ‒ 292 (+1) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),крилатих ракет ‒ 911 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

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