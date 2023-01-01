Захисники за добу знищили ще 640 загарбників

Захисники за добу знищили ще 640 загарбників
За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3692 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,

артилерійських систем – 2877 (+14) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засобів ППО ‒ 292 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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