Захисники за добу знищили ще 640 загарбників
Сьогодні, 09:10
За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3692 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
артилерійських систем – 2877 (+14) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
крилатих ракет ‒ 911 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 352 (+7).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3692 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
артилерійських систем – 2877 (+14) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
крилатих ракет ‒ 911 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 352 (+7).
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