Курс валют у Луцьку 26 квітня

Курс валют у Луцьку 26 квітня
26 квітня готівковий курс долара становить 37.66, продають його за 37.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.32, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,05.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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