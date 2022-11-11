У відділенні стаціонарного догляду на Волині скаржаться на неналежні умови: директора можуть звільнити
Сьогодні, 10:30
Ганебна ситуація склалася у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що до нього звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.
Міський голова запевняє, що доручив профільному заступнику розібратися в ситуації.
«Директор цього закладу, замість надати пояснення, дозволив собі лише хамство і грубість. Ставлю питання про його звільнення. Таким особам не місце серед керівників установ у громаді», – написав Карпус.
Він додав, що ініціює також службове розслідування, буду контролювати весь процес особисто і повідомить про результат.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що до нього звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.
Міський голова запевняє, що доручив профільному заступнику розібратися в ситуації.
«Директор цього закладу, замість надати пояснення, дозволив собі лише хамство і грубість. Ставлю питання про його звільнення. Таким особам не місце серед керівників установ у громаді», – написав Карпус.
Він додав, що ініціює також службове розслідування, буду контролювати весь процес особисто і повідомить про результат.
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