У відділенні стаціонарного догляду на Волині скаржаться на неналежні умови: директора можуть звільнити





Про це Борис Карпус.



Він розповів, що до нього звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.



Міський голова запевняє, що доручив профільному заступнику розібратися в ситуації.



«Директор цього закладу, замість надати пояснення, дозволив собі лише хамство і грубість. Ставлю питання про його звільнення. Таким особам не місце серед керівників установ у громаді», – написав Карпус.



Він додав, що ініціює також службове розслідування, буду контролювати весь процес особисто і повідомить про результат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ганебна ситуація склалася у відділенні стаціонарного догляду в Благодатному.Про це повідомив Нововолинський міський головаВін розповів, що до нього звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Відділення ж, переконує Борис Карпус, постійно забезпечується всім необхідним і отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.Міський голова запевняє, що доручив профільному заступнику розібратися в ситуації.«Директор цього закладу, замість надати пояснення, дозволив собі лише хамство і грубість. Ставлю питання про його звільнення. Таким особам не місце серед керівників установ у громаді», – написав Карпус.Він додав, що ініціює також службове розслідування, буду контролювати весь процес особисто і повідомить про результат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію