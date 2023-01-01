СБУ ідентифікувала комбата росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у «газових камерах»





Про це



Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.



У травні минулого року його призначили так званим «комендантом селища Чернігівка» у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.



На цій «посаді» виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.



Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб рф та місцеві колаборанти.



За наказом Ельдарова рашисти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх.



Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури рф.



У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.



Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців.

Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.



Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.



Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.



Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Телеграм-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники «звинуватили» у коригуванні вогню ЗСУ.



Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.



Всі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Тривають комплексні заходи для притягнення російського воєнного злочинця до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковникУ травні минулого року його призначили так званим «комендантом селища Чернігівка» у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.На цій «посаді» виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб рф та місцеві колаборанти.За наказом Ельдарова рашисти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх.Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури рф.У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців.Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Телеграм-канал.Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники «звинуватили» у коригуванні вогню ЗСУ.Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.Всі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Тривають комплексні заходи для притягнення російського воєнного злочинця до відповідальності.

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