«Почав говорити, але ходити не може», – дружина побитого на Волині солдата

Анатолій Грищук, якого



Про це розповіла Тетяна Грищук.



Зі слів жінки, Анатолія побив старший за званням військовослужбовець. Це сталося 8 квітня. Побитого чоловіка виявили наступного дня, 9 квітня. Відтоді він перебуває у лікарні.



"Почувається вже краще, прийшов до тями. Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все наладиться з часом, бо це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі", – каже Тетяна.



Спілкуватися з журналістами про обставини побиття військовий відмовився. Його історію переповіла дружина. Жінка каже: Анатолій пішов у військо в перший день повномасштабного вторгнення. Через три місяці боїв отримав важке поранення.



"13-го лютого він повернувся у військову частину. Написали, що він придатний до служби і до цього часу служив у військовій частині у Володимирі, поки не трапилася ця пригода (побиття – ред.)", – розповіла Тетяна.



Як розповів Суспільному медичний директор обласної клінічної лікарні, де боєць був одразу після побиття, його стан був важким. "Спочатку поступив у реанімаційне відділення, потім у нейрохірургічне. Зараз хворий у стабільному стані, надіємося на повне одужання", – сказав Микола Галей.



Що відомо про офіцера, який, ймовірно, побив солдата



Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, офіцеру – 22 роки. Він був у казармі військової частини, де сталося побиття, за рішенням суду. В лютому 2023-го, – каже речниця, –чоловік спричинив смертельну ДТП у місті Володимир. Наразі до суду скеували обвинувальний акт щодо тієї аварії.



Що ж до побиття солдата, то слідчі спеціалізованої прокуратури зареєстрували кримінальне провадження ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 41-річний військовий 14-ї ОМБР, якого побили у частині в Володимирі , нині лікується у військовому госпіталі. Туди з Волинської обласної лікарні бійця перевели 19 квітня.Про це розповіла Суспільному його дружинаЗі слів жінки, Анатолія побив старший за званням військовослужбовець. Це сталося 8 квітня. Побитого чоловіка виявили наступного дня, 9 квітня. Відтоді він перебуває у лікарні."Почувається вже краще, прийшов до тями. Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все наладиться з часом, бо це важка травма голови. Ще на руках багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі", – каже Тетяна.Спілкуватися з журналістами про обставини побиття військовий відмовився. Його історію переповіла дружина. Жінка каже: Анатолій пішов у військо в перший день повномасштабного вторгнення. Через три місяці боїв отримав важке поранення."13-го лютого він повернувся у військову частину. Написали, що він придатний до служби і до цього часу служив у військовій частині у Володимирі, поки не трапилася ця пригода (побиття – ред.)", – розповіла Тетяна.Як розповів Суспільному медичний директор обласної клінічної лікарні, де боєць був одразу після побиття, його стан був важким. "Спочатку поступив у реанімаційне відділення, потім у нейрохірургічне. Зараз хворий у стабільному стані, надіємося на повне одужання", – сказавЯк розповіла в коментарі Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, офіцеру – 22 роки. Він був у казармі військової частини, де сталося побиття, за рішенням суду. В лютому 2023-го, – каже речниця, –чоловік спричинив смертельну ДТП у місті Володимир. Наразі до суду скеували обвинувальний акт щодо тієї аварії.Що ж до побиття солдата, то слідчі спеціалізованої прокуратури зареєстрували кримінальне провадження ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

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