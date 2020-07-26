Спалах бачили навіть у Білорусі, ППО над Києвом не працювала, – Ігнат

Юрій Ігнат повідомив, що під час спалаху у небі увечері 19 квітня протиповітряна оборона на Київщині не працювала, а яскраве світіння бачили навіть у Білорусі.



Про це Ігнат повідомив в ефірі національного марафону новин вранці 20 квітня, пише



"Повітряні сили не працювали у цьому напрямку – це однозначно. Повітряні сили працювали по "Шахедах" на східному напрямку, коли спостерігалося це явище (спалах у небі – ред.)



Що це було? Якщо не науковою мовою говорити, як уже повідомили про "високоенергетичну акустичну подію", то це, ймовірно, був метеор", - йдеться в повідомленні.



Він також пояснив, що тривогу оголошували, тому що в країні триває війна, а в небі бачили "вибух", тому, природно, що повітряні сили відреагували і ввімкнули сирени, щоб з’ясувати, що відбувається.



Прокоментувати, чи знайшли якісь залишки цього ймовірного метеорита, Ігнат не зміг, бо Повітряні сили не займаються космічними тілами.



"Цей спалах бачили навіть у Білорусі – вже опубліковано навіть у їхніх каналах. Тому це не було так поблизу, щоб знайти якісь уламки. Я думаю, що спеціальні служби будуть цим займатися, але, можливо, це тіло взагалі згоріло в атмосфері. Але Повітряні сили не можуть коментувати такі речі – тут треба спеціалісти (з цього питання – ред.)", - сказав Ігнат.



Київська міська військова адміністрація вранці 20 квітня також повідомила, що напередодні поспішила заявити про падіння супутника.



"Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація"! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



Він додав, що після офіційної заяви NASA КМВА може дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Але що саме спричинило яскравий спалах у небі – мають з’ясувати фахівці.



Нагадаємо що увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.



Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.



Пініше у КМВА повідомили, що яскравий спалах у небі над Києвом, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. У Повітряних силах повідомили, що також спалах міг спричинити метеорит.



Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).



Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України повідомив, що зафіксував високоенергетичну акустичну подію під час спалаху у Києві 19 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Повітряних силповідомив, що під час спалаху у небі увечері 19 квітня протиповітряна оборона на Київщині не працювала, а яскраве світіння бачили навіть у Білорусі.Про це Ігнат повідомив в ефірі національного марафону новин вранці 20 квітня, пише Українська правда "Повітряні сили не працювали у цьому напрямку – це однозначно. Повітряні сили працювали по "Шахедах" на східному напрямку, коли спостерігалося це явище (спалах у небі – ред.)Що це було? Якщо не науковою мовою говорити, як уже повідомили про "високоенергетичну акустичну подію", то це, ймовірно, був метеор", - йдеться в повідомленні.Він також пояснив, що тривогу оголошували, тому що в країні триває війна, а в небі бачили "вибух", тому, природно, що повітряні сили відреагували і ввімкнули сирени, щоб з’ясувати, що відбувається.Прокоментувати, чи знайшли якісь залишки цього ймовірного метеорита, Ігнат не зміг, бо Повітряні сили не займаються космічними тілами."Цей спалах бачили навіть у Білорусі – вже опубліковано навіть у їхніх каналах. Тому це не було так поблизу, щоб знайти якісь уламки. Я думаю, що спеціальні служби будуть цим займатися, але, можливо, це тіло взагалі згоріло в атмосфері. Але Повітряні сили не можуть коментувати такі речі – тут треба спеціалісти (з цього питання – ред.)", - сказав Ігнат.Київська міська військова адміністрація вранці 20 квітня також повідомила, що напередодні поспішила заявити про падіння супутника."Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація"! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.Він додав, що після офіційної заяви NASA КМВА може дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Але що саме спричинило яскравий спалах у небі – мають з’ясувати фахівці.Нагадаємо що увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.Пініше у КМВА повідомили, що яскравий спалах у небі над Києвом, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. У Повітряних силах повідомили, що також спалах міг спричинити метеорит.Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України повідомив, що зафіксував високоенергетичну акустичну подію під час спалаху у Києві 19 квітня.

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