Генсек НАТО прибув до Києва

Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.



Про це повідомляє



Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.



Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.



Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.



Нагадаємо, що нещодавно









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОсьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Kyiv Independent.Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський побував з візитом на Волині , зокрема на кордоні з Білоруссю та Польщею.

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