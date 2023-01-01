Генсек НАТО прибув до Києва

Генсек НАТО прибув до Києва
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Kyiv Independent.

Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.

Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.

Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський побував з візитом на Волині, зокрема на кордоні з Білоруссю та Польщею.




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Теги: Генсек НАТО, Київ
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