Росія створила на окупованій території України нову групу військ, – британська розвідка





Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує



Зазначається, що це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" у специфічному значенні, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування.



За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.



"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у міноборони Британії.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 квітня 2023 року Кремль опублікував пресреліз про візит диктатора Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ Зазначається, що це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" у специфічному значенні, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування.За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ."Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у міноборони Британії.Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів

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