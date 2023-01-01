За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів
Сьогодні, 10:10
За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,
‒ танків ‒ 3667 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,
‒ РСЗВ – 539 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,
‒ танків ‒ 3667 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,
‒ РСЗВ – 539 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
‒ літаків – 308 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
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