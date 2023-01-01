За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,

‒ танків ‒ 3667 (+2) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,

‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,

‒ РСЗВ – 539 (+1) од,

‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,

‒ літаків – 308 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),

‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),

‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,

‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили 670 окупантів, 2 танки та 10 бойових броньованих машин.Про це інформує Генштаб ЗСУ.‒ особового складу ‒ близько/ about 184420 (+670) осіб,‒ танків ‒ 3667 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,‒ артилерійських систем – 2825 (+6) од,‒ РСЗВ – 539 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 285 (+0) од,‒ літаків – 308 (+0) од,‒ гелікоптерів – 293 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),‒ крилатих ракет ‒ 911 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,‒ спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

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