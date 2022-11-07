У Луцьку патрульні допомогли бабусі, яка загубилася в місті
Сьогодні, 10:05
У Луцьку патрульні допомогли бабусі, яка загубилася в місті.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора зранку, 19 квітня, в поліцію зателефонувала занепокоєна лучанка. Вона розповіла, що біля торгового центру в центрі міста помітила бабусю, яка погано орієнтувалася в просторі та не могла пояснити, куди прямує.
За викликом прибули патрульні поліцейські. Вони й справді виявили заявницю та літню жінку, яка виглядала розгубленою та навіть не пам’ятала, де мешкає. Інспекторам вдалося встановити особу старенької. Виявилося, що їй 93 роки, і проживає вона сама у селі Струмівка неподалік обласного центру. Патрульні доставили громадянку додому.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора зранку, 19 квітня, в поліцію зателефонувала занепокоєна лучанка. Вона розповіла, що біля торгового центру в центрі міста помітила бабусю, яка погано орієнтувалася в просторі та не могла пояснити, куди прямує.
За викликом прибули патрульні поліцейські. Вони й справді виявили заявницю та літню жінку, яка виглядала розгубленою та навіть не пам’ятала, де мешкає. Інспекторам вдалося встановити особу старенької. Виявилося, що їй 93 роки, і проживає вона сама у селі Струмівка неподалік обласного центру. Патрульні доставили громадянку додому.
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