У Луцьку патрульні допомогли бабусі, яка загубилася в місті.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора зранку, 19 квітня, в поліцію зателефонувала занепокоєна лучанка. Вона розповіла, що біля торгового центру в центрі міста помітила бабусю, яка погано орієнтувалася в просторі та не могла пояснити, куди прямує.За викликом прибули патрульні поліцейські. Вони й справді виявили заявницю та літню жінку, яка виглядала розгубленою та навіть не пам’ятала, де мешкає. Інспекторам вдалося встановити особу старенької. Виявилося, що їй 93 роки, і проживає вона сама у селі Струмівка неподалік обласного центру. Патрульні доставили громадянку додому.