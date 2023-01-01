Волинь демонструє справжню міцність, – Зеленський за результатами візиту в область

Волинь демонструє справжню міцність, – Зеленський за результатами візиту в область
Учора, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський приїздив на Волинь і зазначив, що область демонструє справжню міцність. За його словами, це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

Зеленський вручив нагороди воїнам – прикордонникам. Він підкреслив, що разом із силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках.

«<Прикордонники> справжні герої, які виконали успішно сотні й сотні бойових завдань», – сказав він.

Президент також додав, що нині готують і нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до активних дій.

«Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – усіх абсолютно. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро», – зауважив Зеленський.



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Теги: Зеленський, Волинь, кордон
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