Курс валют у Луцьку 20 квітня
Сьогодні, 09:19
20 квітня готівковий курс долара становить 37.80, продають його за 38.05.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.40, а продають за – 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9.00.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.40, а продають за – 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9.00.
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