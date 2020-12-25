Курс валют у Луцьку 20 квітня

Курс валют у Луцьку 20 квітня
20 квітня готівковий курс долара становить 37.80, продають його за 38.05.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.40, а продають за – 41.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9.00.

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Теги: курс валют, Луцьк, долар
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