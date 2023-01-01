На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок

Смаль Софію Володимирівну.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.



18 квітня Софія



Поліцейські стверджують, що дівчина не постраждала від будь-яких злочинів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукали 17-річну жительку ВолодимираПро цеповідомили у пресслужбі поліції Волині.18 квітня Софія перестала виходити на зв’язок із рідними. Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що її розшукали.Поліцейські стверджують, що дівчина не постраждала від будь-яких злочинів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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