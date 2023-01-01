На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок

На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок
Розшукали 17-річну жительку Володимира Смаль Софію Володимирівну.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

18 квітня Софія перестала виходити на зв’язок із рідними. Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що її розшукали.

Поліцейські стверджують, що дівчина не постраждала від будь-яких злочинів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 20 квітня
Сьогодні, 09:19
У Білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок
Сьогодні, 08:40
На Волині шукатимуть футбольні таланти під егідою УАФ та ФІФА
Сьогодні, 08:35
Волинянка втратила 50 тисяч, перейшовши за посиланням в соцмережах
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
На Волині безвісти зникла 73-річна бабуся На Волині безвісти зникла 73-річна бабуся
17 квітень, 12:00
На Волині зник безвісти 34-річний чоловік На Волині зник безвісти 34-річний чоловік
10 квітень, 15:38
Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку
04 квітень, 16:07
На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник тиждень тому На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник тиждень тому
17 березень, 17:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За минулу добу сили оборони України ліквідували майже 670 окупантів
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку патрульні допомогли бабусі, яка загубилася в місті
Сьогодні, 10:05
 0
В аварії на Рівненщині загинула водійка з Волині
Сьогодні, 09:46
 0
Волинь демонструє справжню міцність, – Зеленський за результатами візиту в область
Сьогодні, 09:31
 0
Курс валют у Луцьку 20 квітня
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8