На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок
Сьогодні, 08:40
Розшукали 17-річну жительку Володимира Смаль Софію Володимирівну.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
18 квітня Софія перестала виходити на зв’язок із рідними. Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що її розшукали.
Поліцейські стверджують, що дівчина не постраждала від будь-яких злочинів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
18 квітня Софія перестала виходити на зв’язок із рідними. Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що її розшукали.
Поліцейські стверджують, що дівчина не постраждала від будь-яких злочинів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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