Волинянка втратила 50 тисяч, перейшовши за посиланням в соцмережах





Про це повідомляє інтернет-видання



Хоч жінка і натрапляла на застереження про заборону надавати інформацію щодо банківських карт, проте вирішила перейти за посиланням, де пропонували грошову допомогу від міжнародних партнерів.



За вказаним посиланням була розташована анкета для заповнення заявки. Не вагаючись, мешканка Нововолинської громади вказала особисту інформацію, а саме місцепроживання та дату народження.



“Там було усе так розписано, ніби справді офіційний сайт чи установа. Повідомили, що право на отримання допомоги може мати будь-яка особа. Тому я заповнила дану заявку”, – розповіла потерпіла.



Після заповнення анкети прийшло підтвердження на оплату грошової допомоги у розмірі 12 тис. гривень, щоб її отримати жінка ввела усі необхідні дані банківської карти.



“Прийшла відповідь, що протягом дня надійдуть кошти. Зранку мої власні та кредитні гроші було списано”, – додала потерпіла.



Жінці надійшли сповіщення з ПриватБанку, що з картки для виплат було знято 5 тис. гривень. На карті «Універсальній» було заблоковано кредитний ліміт та знято 45 тис. гривень.



“Застерігаю, що будь-яка соціальна допомога не рекламується у соціальних мережах. Таким чином шахрай намагається ввести свою жертву в оману”, – звернулась потерпіла.



Поліція вкотре попереджає бути обачними, не повідомляти CVV/CVC коди, а також код для входу у додаток Приват24.



За фішинговим посиланням користувачів просять ввести дані банківських карток у наявну форму заявки на отримання коштів. Поліція наголошує, що за будь-яким посиланням категорично заборонено вводити пін-код та CRV код.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканку Нововолинської громади ошукали на 50 тис. гривень. Шахраю вдалось ввести в оману жінку за допомогою фішингового посилання у соціальній мережі. Потерпіла розповіла, як потрапила у «пастку» зловмисників.Про це повідомляє інтернет-видання БУГ Хоч жінка і натрапляла на застереження про заборону надавати інформацію щодо банківських карт, проте вирішила перейти за посиланням, де пропонували грошову допомогу від міжнародних партнерів.За вказаним посиланням була розташована анкета для заповнення заявки. Не вагаючись, мешканка Нововолинської громади вказала особисту інформацію, а саме місцепроживання та дату народження.“Там було усе так розписано, ніби справді офіційний сайт чи установа. Повідомили, що право на отримання допомоги може мати будь-яка особа. Тому я заповнила дану заявку”, – розповіла потерпіла.Після заповнення анкети прийшло підтвердження на оплату грошової допомоги у розмірі 12 тис. гривень, щоб її отримати жінка ввела усі необхідні дані банківської карти.“Прийшла відповідь, що протягом дня надійдуть кошти. Зранку мої власні та кредитні гроші було списано”, – додала потерпіла.Жінці надійшли сповіщення з ПриватБанку, що з картки для виплат було знято 5 тис. гривень. На карті «Універсальній» було заблоковано кредитний ліміт та знято 45 тис. гривень.“Застерігаю, що будь-яка соціальна допомога не рекламується у соціальних мережах. Таким чином шахрай намагається ввести свою жертву в оману”, – звернулась потерпіла.Поліція вкотре попереджає бути обачними, не повідомляти CVV/CVC коди, а також код для входу у додаток Приват24.За фішинговим посиланням користувачів просять ввести дані банківських карток у наявну форму заявки на отримання коштів. Поліція наголошує, що за будь-яким посиланням категорично заборонено вводити пін-код та CRV код.

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