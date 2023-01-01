У Ковелі освітяни спекли 800 пасок для військових, які приїхали з Бахмута. ВІДЕО

У Ковелі освітяни спекли 800 пасок для військових, які приїхали з Бахмута. ВІДЕО
Колективи садочків та шкіл Ковеля організували акцію «Паска для воїна», в рамках якого спекли понад 800 пасок для захисників України.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На Волинь приїхали військові, які стоять на обороні Бахмуту. Бійці перебувають в нашій області на бойовому злагодженні та ротації. Аби великодні свята у них минули, як належить, із великоднім хлібом – ковельські освітяни напекли для воїнів 800 пасок.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: Ковель, освіта, Великдень, паска, війна, 112 БрТрО
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