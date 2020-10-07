На Волинь чекають грози і зливи





Про це повідомляє Надії Голі.



«До кінця тижня в середньому в області температура становитиме вночі 2-7° тепла, а вдень 11-16° тепла. На зламі тижня очікуємо на грози. А температура знизиться на кілька позначок термометра в кінці місяця – 27-28 квітня. Тоді вночі буде 3-4° тепла, а вдень – 10-12° тепла», – прокоментувала вона.



Детальний прогноз на 20-24 квітня:



20 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Удень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла. У Луцьку вночі буде 5-7° тепла, вдень – 13-15° тепла.



У п’ятницю, 21 квітня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі сягатиме від 2 до 7° тепла, вдень – 11-16° тепла.



Хмарно з проясненнями буде також 22 квітня. Вночі без істотних опадів. Удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 11-16° тепла.



У неділю, 23 квітня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 12-17° тепла.



24 квітня також буде мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів. Удень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі сягатиме від 5 до 8° тепла, вдень – від 14 до 19° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці тижня на Волині прогнозують зливи та грози, а в кінці місяця очікується незначне похолодання.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на коментар чергового синоптика Волинського обласного центру з гідрометеорології«До кінця тижня в середньому в області температура становитиме вночі 2-7° тепла, а вдень 11-16° тепла. На зламі тижня очікуємо на грози. А температура знизиться на кілька позначок термометра в кінці місяця – 27-28 квітня. Тоді вночі буде 3-4° тепла, а вдень – 10-12° тепла», – прокоментувала вона.20 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Удень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі становитиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла. У Луцьку вночі буде 5-7° тепла, вдень – 13-15° тепла.У п’ятницю, 21 квітня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі сягатиме від 2 до 7° тепла, вдень – 11-16° тепла.Хмарно з проясненнями буде також 22 квітня. Вночі без істотних опадів. Удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 11-16° тепла.У неділю, 23 квітня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 12-17° тепла.24 квітня також буде мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів. Удень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі сягатиме від 5 до 8° тепла, вдень – від 14 до 19° тепла.

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