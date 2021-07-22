У Польщі знайшли мертвим подружжя з України





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Про трагічний випадок стало відомо у вівторок ввечері. За повідомленням, роботодавець 36-річного і 31-річної жертв повідомив екстрені служби про те, що вони не були на роботі від минулої п'ятниці.



Пожежники прибули до квартири, яку орендувала пара, вибивши двері. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання - вони були роздуті, частково гнилі і на них були плями від атмосферних опадів.



Портал Lodz Nasze Miasto повідомив, що тіло чоловіка лежало в пляжному наметі на ліжку, а жінка сиділа в кріслі. У квартирі не було виявлено чадного газу, але в одній з кімнат працював газовий обігрівач.



"Ми з'ясовуємо причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку і опитали свідків - на даний момент не можна виключити причетність третіх осіб до загибелі жінки і чоловіка. Обидва є громадянами України", - повідомила Каміла Совінська, прессекретарка Лодзинського міського відділу поліції.



Рідним покійних уже повідомили про трагедію. Польська поліція встановлює причини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі в місті Лодзь знайшли мертвими 36-річного чоловіка та 31-річну жінку з України. Їхні тіла були в зачиненій квартирі.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на wprost.plПро трагічний випадок стало відомо у вівторок ввечері. За повідомленням, роботодавець 36-річного і 31-річної жертв повідомив екстрені служби про те, що вони не були на роботі від минулої п'ятниці.Пожежники прибули до квартири, яку орендувала пара, вибивши двері. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання - вони були роздуті, частково гнилі і на них були плями від атмосферних опадів.Портал Lodz Nasze Miasto повідомив, що тіло чоловіка лежало в пляжному наметі на ліжку, а жінка сиділа в кріслі. У квартирі не було виявлено чадного газу, але в одній з кімнат працював газовий обігрівач."Ми з'ясовуємо причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку і опитали свідків - на даний момент не можна виключити причетність третіх осіб до загибелі жінки і чоловіка. Обидва є громадянами України", - повідомила Каміла Совінська, прессекретарка Лодзинського міського відділу поліції.Рідним покійних уже повідомили про трагедію. Польська поліція встановлює причини трагедії.

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