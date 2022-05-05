В аварії на Рівненщині загинула водійка з Волині
Сьогодні, 09:46
На Рівненщині внаслідок зіткнення двох авто загинула водійка з Волині.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Смертельна автопригода сталася сьогодні, 20 квітня, близько 5:10 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе Рівненського району.
Попередньо встановили, що водійка автомобіля «Volkswagen Passat» - 37-річна жителька Волинської області з невідомих поки причин виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із автомобілем «MAN» під керуванням 24-річного жителя Київщини.
Унаслідок ДТП кермувальниця легковика загинула на місці.
Також тяжкі травми отримала 28-річна пасажирка: її медики госпіталізували до реанімації.
Розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.
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Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Смертельна автопригода сталася сьогодні, 20 квітня, близько 5:10 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе Рівненського району.
Попередньо встановили, що водійка автомобіля «Volkswagen Passat» - 37-річна жителька Волинської області з невідомих поки причин виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із автомобілем «MAN» під керуванням 24-річного жителя Київщини.
Унаслідок ДТП кермувальниця легковика загинула на місці.
Також тяжкі травми отримала 28-річна пасажирка: її медики госпіталізували до реанімації.
Розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.
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