Чим відрізняється професійний клінінг від прибирання самотужки*
Сьогодні, 11:07
Ця стаття буде корисною людям, які ще не користуються професійними клінінговими послугами. Ми розглянемо відмінності прибирання спеціалістами та власноруч. А також визначимо основні моменти, на які варто звернути увагу під час вибору клінінгової компанії.
Зрозуміле для всіх українців слово «прибирання» дедалі частіше замінюють новим, іноземним «клінінг». Спочатку може здатися, що це синоніми чи просто переклад, але не все так просто. Прибиранням можуть займатися люди різних спеціальностей, не маючи досвіду. А клінінгові послуги надаються виключно професіоналами. У штаті клінінгової компанії «Уборка 24» працюють спеціалісти з досвідом, які здатні забезпечити ідеальну чистоту в приміщеннях будь-якого призначення та розміру.
Професійне прибирання можливе лише за наявності:
• Кваліфікованих працівників. Перед початком роботи кожен співробітник має пройти навчальні курси. Також важливим буде регулярне відвідування курсів з підвищення кваліфікації. Клінери вміють обробляти поверхні з різних матеріалів, видаляти складні забруднення різного походження, застосовувати спеціальні хімічні засоби та користуватися професійним обладнанням.
• Хімічних засобів і витратних матеріалів. Професійне прибирання проводиться із застосуванням спеціальних речовин для миття та очищення. Ці засоби повинні відповідати всім нормам, бути безпечними для здоров'я та мати сертифікати якості. Для чищення поверхонь з різних матеріалів, використовуються різноманітні засоби.
• Професійного обладнання та техніки. Зазвичай технічний арсенал клінерів складається з професійних пилососів для сухого та вологого чищення, парогенераторів, машин високого тиску тощо. Крім того, у них завжди знайдуться й простіші віник і совок, швабра з відром тощо.
Послуги компаній по прибиранню мають також наступні переваги:
- Наявність гарантій на роботи. Підписуючи договір з клінінг-компанією, ви можете бути впевненими в якості робіт. Також компанія бере на себе зобов'язання по компенсації в разі, якщо ваше майно буде пошкоджено. Для контролю виконання завдань у кожній бригаді завжди є головна людина, яка попіклується про якість та швидкість проведення робіт.
- Комплексний підхід. Фахівці звикли виконувати всі завдання до кінця. Перед проведенням робіт складається план. Також до замовлення доступні додаткові послуги. Разом зі звичайним прибиранням вам можуть зробити хімчистку меблів і килимів, провести озонування, попрасувати речі тощо.
- Визначена вартість. Після огляду приміщень і складання плану робіт, вам буде названа фінальна вартість, яка більше не зміниться. Фахівці оцінюють вартість згідно з прайс-листом компанії та станом приміщення.
Раніше послуги клінінгових компаній виконували звичайні прибиральниці, без фахових знань, спеціальних засобів і техніки, часто зовсім не маючи досвіду. Сьогодні послугами професійних клінерів користуються майже всі підприємства, організації та установи України.
Культура послуг з прибирання власних осель також набуває попиту в нашій країні. Вже багато сімей скористалися післяремонтним, генеральним чи регулярним професійним прибиранням. Вони відчули всі переваги роботи спеціалістів і тепер рекомендують друзям і знайомим піти цим шляхом.
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Зрозуміле для всіх українців слово «прибирання» дедалі частіше замінюють новим, іноземним «клінінг». Спочатку може здатися, що це синоніми чи просто переклад, але не все так просто. Прибиранням можуть займатися люди різних спеціальностей, не маючи досвіду. А клінінгові послуги надаються виключно професіоналами. У штаті клінінгової компанії «Уборка 24» працюють спеціалісти з досвідом, які здатні забезпечити ідеальну чистоту в приміщеннях будь-якого призначення та розміру.
Які фактори визначають клінінгову компанію
Професійне прибирання можливе лише за наявності:
• Кваліфікованих працівників. Перед початком роботи кожен співробітник має пройти навчальні курси. Також важливим буде регулярне відвідування курсів з підвищення кваліфікації. Клінери вміють обробляти поверхні з різних матеріалів, видаляти складні забруднення різного походження, застосовувати спеціальні хімічні засоби та користуватися професійним обладнанням.
• Хімічних засобів і витратних матеріалів. Професійне прибирання проводиться із застосуванням спеціальних речовин для миття та очищення. Ці засоби повинні відповідати всім нормам, бути безпечними для здоров'я та мати сертифікати якості. Для чищення поверхонь з різних матеріалів, використовуються різноманітні засоби.
• Професійного обладнання та техніки. Зазвичай технічний арсенал клінерів складається з професійних пилососів для сухого та вологого чищення, парогенераторів, машин високого тиску тощо. Крім того, у них завжди знайдуться й простіші віник і совок, швабра з відром тощо.
Додаткові переваги клінінгових компаній
Послуги компаній по прибиранню мають також наступні переваги:
- Наявність гарантій на роботи. Підписуючи договір з клінінг-компанією, ви можете бути впевненими в якості робіт. Також компанія бере на себе зобов'язання по компенсації в разі, якщо ваше майно буде пошкоджено. Для контролю виконання завдань у кожній бригаді завжди є головна людина, яка попіклується про якість та швидкість проведення робіт.
- Комплексний підхід. Фахівці звикли виконувати всі завдання до кінця. Перед проведенням робіт складається план. Також до замовлення доступні додаткові послуги. Разом зі звичайним прибиранням вам можуть зробити хімчистку меблів і килимів, провести озонування, попрасувати речі тощо.
- Визначена вартість. Після огляду приміщень і складання плану робіт, вам буде названа фінальна вартість, яка більше не зміниться. Фахівці оцінюють вартість згідно з прайс-листом компанії та станом приміщення.
Коли варто звернутися до професійних клінерів
Раніше послуги клінінгових компаній виконували звичайні прибиральниці, без фахових знань, спеціальних засобів і техніки, часто зовсім не маючи досвіду. Сьогодні послугами професійних клінерів користуються майже всі підприємства, організації та установи України.
Культура послуг з прибирання власних осель також набуває попиту в нашій країні. Вже багато сімей скористалися післяремонтним, генеральним чи регулярним професійним прибиранням. Вони відчули всі переваги роботи спеціалістів і тепер рекомендують друзям і знайомим піти цим шляхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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