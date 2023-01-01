Чим відрізняється професійний клінінг від прибирання самотужки*





Зрозуміле для всіх українців слово «прибирання» дедалі частіше замінюють новим, іноземним «



Які фактори визначають клінінгову компанію

Професійне прибирання можливе лише за наявності:



• Кваліфікованих працівників. Перед початком роботи кожен співробітник має пройти навчальні курси. Також важливим буде регулярне відвідування курсів з підвищення кваліфікації. Клінери вміють обробляти поверхні з різних матеріалів, видаляти складні забруднення різного походження, застосовувати спеціальні хімічні засоби та користуватися професійним обладнанням.



• Хімічних засобів і витратних матеріалів. Професійне прибирання проводиться із застосуванням спеціальних речовин для миття та очищення. Ці засоби повинні відповідати всім нормам, бути безпечними для здоров'я та мати сертифікати якості. Для чищення поверхонь з різних матеріалів, використовуються різноманітні засоби.



• Професійного обладнання та техніки. Зазвичай технічний арсенал клінерів складається з професійних пилососів для сухого та вологого чищення, парогенераторів, машин високого тиску тощо. Крім того, у них завжди знайдуться й простіші віник і совок, швабра з відром тощо.



Додаткові переваги клінінгових компаній

Послуги компаній по прибиранню мають також наступні переваги:



- Наявність гарантій на роботи. Підписуючи договір з клінінг-компанією, ви можете бути впевненими в якості робіт. Також компанія бере на себе зобов'язання по компенсації в разі, якщо ваше майно буде пошкоджено. Для контролю виконання завдань у кожній бригаді завжди є головна людина, яка попіклується про якість та швидкість проведення робіт.



- Комплексний підхід. Фахівці звикли виконувати всі завдання до кінця. Перед проведенням робіт складається план. Також до замовлення доступні додаткові послуги. Разом зі звичайним прибиранням вам можуть зробити хімчистку меблів і килимів, провести озонування, попрасувати речі тощо.



- Визначена вартість. Після огляду приміщень і складання плану робіт, вам буде названа фінальна вартість, яка більше не зміниться. Фахівці оцінюють вартість згідно з прайс-листом компанії та станом приміщення.



Коли варто звернутися до професійних клінерів

Раніше послуги клінінгових компаній виконували звичайні прибиральниці, без фахових знань, спеціальних засобів і техніки, часто зовсім не маючи досвіду. Сьогодні послугами професійних клінерів користуються майже всі підприємства, організації та установи України.



Культура послуг з прибирання власних осель також набуває попиту в нашій країні. Вже багато сімей скористалися післяремонтним, генеральним чи регулярним професійним прибиранням. Вони відчули всі переваги роботи спеціалістів і тепер рекомендують друзям і знайомим піти цим шляхом.



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