У Володимирі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
Сьогодні, 11:30
Благодійний фонд "З Богом у серці" та громада храму св. мчц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії організовують спільний благодійний захід на підтримку важкохворих дітей.
Про це повідомляють організатори заходу.
Ярмарок відбудеться 30 квітня, початок о 10:30, на подвір’ї храму св мчц Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у м. Володимир.
На заході будуть різноманітні смаколики, фотозона, сувеніри та забави для дітей. Уся продукція благодійна, а зібрані пожертви дадуть змогу забезпечувати важкохворих дітей ліками, засобами догляду та створювати для них гідні умови перебування у лікарнях.
ДОВІДКОВО:
Благодійний фонд «З Богом у серці» опікується важкохворими дітками та їхніми сім’ями з грудня 2020 року. Фонд забезпечує дітей життєвоважливими ліками, організовує свята та дні народження в лікарнях та підтримує сім’ї адресною допомогою. Місце народження фонду — м. Луцьк, проте волонтери дбають, аби допомогу та підтримку могли отримувати дітки по всій Україні.
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Про це повідомляють організатори заходу.
Ярмарок відбудеться 30 квітня, початок о 10:30, на подвір’ї храму св мчц Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у м. Володимир.
На заході будуть різноманітні смаколики, фотозона, сувеніри та забави для дітей. Уся продукція благодійна, а зібрані пожертви дадуть змогу забезпечувати важкохворих дітей ліками, засобами догляду та створювати для них гідні умови перебування у лікарнях.
ДОВІДКОВО:
Благодійний фонд «З Богом у серці» опікується важкохворими дітками та їхніми сім’ями з грудня 2020 року. Фонд забезпечує дітей життєвоважливими ліками, організовує свята та дні народження в лікарнях та підтримує сім’ї адресною допомогою. Місце народження фонду — м. Луцьк, проте волонтери дбають, аби допомогу та підтримку могли отримувати дітки по всій Україні.
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