У Володимирі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей

Благодійний фонд "З Богом у серці" та громада храму св. мчц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії організовують спільний благодійний захід на підтримку важкохворих дітей.Про це повідомляють організатори заходу.Ярмарок відбудеться 30 квітня, початок о 10:30, на подвір’ї храму св мчц Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у м. Володимир.На заході будуть різноманітні смаколики, фотозона, сувеніри та забави для дітей. Уся продукція благодійна, а зібрані пожертви дадуть змогу забезпечувати важкохворих дітей ліками, засобами догляду та створювати для них гідні умови перебування у лікарнях.Благодійний фонд «З Богом у серці» опікується важкохворими дітками та їхніми сім’ями з грудня 2020 року. Фонд забезпечує дітей життєвоважливими ліками, організовує свята та дні народження в лікарнях та підтримує сім’ї адресною допомогою. Місце народження фонду — м. Луцьк, проте волонтери дбають, аби допомогу та підтримку могли отримувати дітки по всій Україні.