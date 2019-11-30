Луцька мерія просить ВР заборонити УПЦ МП

Луцька міська рада прийняла звернення про заборону Української православної церкви московського патріархату на території України.Про це інформують у мерії.Таке рішення підтримала більшість депутатів на черговій, 37-й сесії 30 листопада. Як зазначив депутат, необхідність звернення викликана ситуацією, “коли РФ здійснює агресивну війну проти України, а УПЦ МП є фактично останнім інструментом для просування російських наративів”.«Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра», - йдеться у заяві депутатів.Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП, у своїй масі, не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю.Депутати Луцької міської ради звертаються до:1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України – з вимогами:- прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;- ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;- здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра.2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації– негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.