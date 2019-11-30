Луцька мерія просить ВР заборонити УПЦ МП
Сьогодні, 14:10
Луцька міська рада прийняла звернення про заборону Української православної церкви московського патріархату на території України.
Про це інформують у мерії.
Таке рішення підтримала більшість депутатів на черговій, 37-й сесії 30 листопада. Як зазначив депутат Микола Федік, необхідність звернення викликана ситуацією, “коли РФ здійснює агресивну війну проти України, а УПЦ МП є фактично останнім інструментом для просування російських наративів”.
«Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра», - йдеться у заяві депутатів.
Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП, у своїй масі, не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю.
Депутати Луцької міської ради звертаються до:
1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України – з вимогами:
- прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;
- ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;
- здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра.
2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;
3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.
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Про це інформують у мерії.
Таке рішення підтримала більшість депутатів на черговій, 37-й сесії 30 листопада. Як зазначив депутат Микола Федік, необхідність звернення викликана ситуацією, “коли РФ здійснює агресивну війну проти України, а УПЦ МП є фактично останнім інструментом для просування російських наративів”.
«Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра», - йдеться у заяві депутатів.
Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП, у своїй масі, не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю.
Депутати Луцької міської ради звертаються до:
1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України – з вимогами:
- прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;
- ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;
- здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра.
2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;
3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.
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