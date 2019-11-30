Луцька мерія просить ВР заборонити УПЦ МП

Луцька мерія просить ВР заборонити УПЦ МП
Луцька міська рада прийняла звернення про заборону Української православної церкви московського патріархату на території України.

Про це інформують у мерії.

Таке рішення підтримала більшість депутатів на черговій, 37-й сесії 30 листопада. Як зазначив депутат Микола Федік, необхідність звернення викликана ситуацією, “коли РФ здійснює агресивну війну проти України, а УПЦ МП є фактично останнім інструментом для просування російських наративів”.

«Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра», - йдеться у заяві депутатів.

Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП, у своїй масі, не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю.

Депутати Луцької міської ради звертаються до:

1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України – з вимогами:

- прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;

- ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;

- здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра.

2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;

3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.


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Теги: УПЦ МП, ВР, Луцьк, депутати
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