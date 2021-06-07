У Луцьку на Львівській сталася аварія: авто перекинулося на дах. ФОТО
Сьогодні, 14:19
У Луцьку сьогодні, 30 листопада, у післяобідню пору на вулиці Львівській сталася ДТП.
Про це повідомляє 12 канал.
Наразі невідомі обставини, при яких автівка Mazda 6 перекинулася на дах.
Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, травмованих внаслідок аварії немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє 12 канал.
Наразі невідомі обставини, при яких автівка Mazda 6 перекинулася на дах.
Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, травмованих внаслідок аварії немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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