У Луцьку на Львівській сталася аварія: авто перекинулося на дах. ФОТО





Про це повідомляє



Наразі невідомі обставини, при яких автівка Mazda 6 перекинулася на дах.



Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, травмованих внаслідок аварії немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 30 листопада, у післяобідню пору на вулиці Львівській сталася ДТП.Про це повідомляє 12 канал. Наразі невідомі обставини, при яких автівка Mazda 6 перекинулася на дах.Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, травмованих внаслідок аварії немає. На місці працює екіпаж патрульної поліції.Деталі – згодом.

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