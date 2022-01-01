Окупанти обстріляли Херсон: є загибла
Сьогодні, 14:33
Вранці 30 листопада російські військові знову обстріляли Херсон, у результаті чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.
70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", - написав Янушевич.
Він додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.
Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.
70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", - написав Янушевич.
Він додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.
Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
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