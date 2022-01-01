Окупанти обстріляли Херсон: є загибла

Окупанти обстріляли Херсон: є загибла
Вранці 30 листопада російські військові знову обстріляли Херсон, у результаті чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.

70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі", - написав Янушевич.
Окупанти обстріляли Херсон: є загибла

Він додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.

Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
Окупанти обстріляли Херсон: є загибла


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Теги: Херсон, обстріли, загибла
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