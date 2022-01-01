На Ковельщині лунатимуть вибухи

На Ковельщині лунатимуть вибухи
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 30 листопада.

Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", – написав Погуляйко.

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Теги: вибухи, Ковельщина
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