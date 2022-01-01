На Ковельщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 15:15
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 30 листопада.
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", – написав Погуляйко.
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Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", – написав Погуляйко.
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