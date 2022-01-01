На Ковельщині лунатимуть вибухи





Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



"Сьогодні на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", – написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 30 листопада.Про це написав голова Волинської ОВА"Сьогодні на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", – написав Погуляйко.

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