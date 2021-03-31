На Волині живі новорічні дерева можна купити онлайн





Про це повідомили у пресслужбі



"Ми точно знаємо: цей Новий рік ви особливо мрієте зустріти вдома. У мирі та затишку, який хочеться створити власноруч для найрідніших людей. Найкращий спосіб подбати про мінімальний новорічний настрій в оселі – придбати живе деревце. Цей спосіб ще й найпростіший – ціни на ялинки від лісівників Волині приємно здивують. Ми спростили і саму процедуру: ви можете купити деревце, замовивши його онлайн", - йдеться в повідомленні.



Придбати новорічне дерево можна за посиланням:



Цього року у держлісгоспах області традиційно працювали, щоб живої новорічної прикраси вистачило всім.



Лісівники Волині готові реалізувати понад 50 тис. деревець зі спеціальних плантацій чи у контейнері (горщику).



"Купити деревце ви можете також, звернувшись безпосередньо у держлісгосп", - зазначають в управлінні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новорічне деревце з Волині можна придбати через інтернет-магазин «Лісовичок».Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства "Ми точно знаємо: цей Новий рік ви особливо мрієте зустріти вдома. У мирі та затишку, який хочеться створити власноруч для найрідніших людей. Найкращий спосіб подбати про мінімальний новорічний настрій в оселі – придбати живе деревце. Цей спосіб ще й найпростіший – ціни на ялинки від лісівників Волині приємно здивують. Ми спростили і саму процедуру: ви можете купити деревце, замовивши його онлайн", - йдеться в повідомленні.Придбати новорічне дерево можна за посиланням: https://lisovychok.org/ Цього року у держлісгоспах області традиційно працювали, щоб живої новорічної прикраси вистачило всім.Лісівники Волині готові реалізувати понад 50 тис. деревець зі спеціальних плантацій чи у контейнері (горщику)."Купити деревце ви можете також, звернувшись безпосередньо у держлісгосп", - зазначають в управлінні.

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