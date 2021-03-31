На Волині живі новорічні дерева можна купити онлайн
Сьогодні, 15:46
Новорічне деревце з Волині можна придбати через інтернет-магазин «Лісовичок».
Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
"Ми точно знаємо: цей Новий рік ви особливо мрієте зустріти вдома. У мирі та затишку, який хочеться створити власноруч для найрідніших людей. Найкращий спосіб подбати про мінімальний новорічний настрій в оселі – придбати живе деревце. Цей спосіб ще й найпростіший – ціни на ялинки від лісівників Волині приємно здивують. Ми спростили і саму процедуру: ви можете купити деревце, замовивши його онлайн", - йдеться в повідомленні.
Придбати новорічне дерево можна за посиланням: https://lisovychok.org/
Цього року у держлісгоспах області традиційно працювали, щоб живої новорічної прикраси вистачило всім.
Лісівники Волині готові реалізувати понад 50 тис. деревець зі спеціальних плантацій чи у контейнері (горщику).
"Купити деревце ви можете також, звернувшись безпосередньо у держлісгосп", - зазначають в управлінні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
"Ми точно знаємо: цей Новий рік ви особливо мрієте зустріти вдома. У мирі та затишку, який хочеться створити власноруч для найрідніших людей. Найкращий спосіб подбати про мінімальний новорічний настрій в оселі – придбати живе деревце. Цей спосіб ще й найпростіший – ціни на ялинки від лісівників Волині приємно здивують. Ми спростили і саму процедуру: ви можете купити деревце, замовивши його онлайн", - йдеться в повідомленні.
Придбати новорічне дерево можна за посиланням: https://lisovychok.org/
Цього року у держлісгоспах області традиційно працювали, щоб живої новорічної прикраси вистачило всім.
Лісівники Волині готові реалізувати понад 50 тис. деревець зі спеціальних плантацій чи у контейнері (горщику).
"Купити деревце ви можете також, звернувшись безпосередньо у держлісгосп", - зазначають в управлінні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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