Майже мільйон переглядів зібрав юний волинянин, який заспівав в укритті

Марк Величко в укритті співає пісню “Гуцулка Ксеня”. Це відбувалось під час візиту у Ковель мера Шамблі, нового міста-партнера Ковеля з Америки.



Про це



Цей коротенький ролик переглянуло понад 900 тисяч людей. Він отримав 41 тисячу вподобайків і 700 коментарів.



Також пісня у виконанні Марка в укритті лягла в основу телевізійного сюжету, який вийшов на американському телебаченні. Тож можна сміливо казати, що майже мільйон людей почули, як співає юний ковельчанин.



Мама Марка каже, що теж у цей час була в укритті. І коли пауза затягнулась, вчителька запропонувала поспівати. І відразу виникла ідея розпочати цей імпровізований концерт з “Гуцулки Ксені”. Юлія зізналась, що це її улюблена пісня у виконанні Марка і вона його просить її поспівати, коли часом на душі буває сумно.



"Він у нас відмінник. У цьому семестрі у Марка був найвищий бал серед усіх учнів. Він дуже веселий, в усьому перший, ініціативний. Вчитися йому подобається. Він не може дозволити не виконати якесь завдання. У них дуже хороший клас, їм повезло з класним керівником, вчителями. Він би такий не став без них. У нього суперові однокласники, друзі, які його доповнюють", - розповіла мама юного співака.



Однокласники Марка розповіли, що люблять займатись спортом, гумор їм допомагає у житті, а музика – об’єднує.



Наталя Іванівна, класна керівниця, доповнила, що її діти уміють грати на баяні, барабанах, фортепіано, гітарі. Хтось малює, співає, інший є асом риболовлі.



“Ми співаємо лише українське. Знаємо дуже багато пісень. Дуже модною стала наша пісня. Нарешті вона пробилася” , – додає пані Наталія.



А ще у семикласників фантастичне почуття гумору. Діляться, що дуже люблять подорожувати. Чекають, коли закінчиться війна, бо вирішили, що мають побувати в Карпатах та спробувати пограти на трембітах.



По-дорослому розмірковують, бо, як з’ясувалось, урок у них проходив, коли не було світла і заплановану презентацію довелось відмінити.



“Головне, щоб ракети не літали, а світло, це таке” — хтось говорить вголос.



Головна мрія – Перемога України. А далі – в Карпати, в Херсон на кавуни і в Крим на море.



А коли розповідали по плани на доросле життя, то спектр професій був дуже різноманітним – кухар, футболіст ,програміст, масажист, дизайнер, медик, працівник служби безпеки, водій, фармацевт, військовий. А Марк каже, що мріє бути програмістом та хоче співати.



А юнак, який думає про професію захисника, одразу хвалиться, що його хрещений батько визволяв Херсон. І вмить цілий клас вибухає аплодисментами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сторінці Ковельської міської ради у Фейсбук розмістили коротеньке відео, на якому учень ліцею №7в укритті співає пісню “Гуцулка Ксеня”. Це відбувалось під час візиту у Ковель мера Шамблі, нового міста-партнера Ковеля з Америки.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.Цей коротенький ролик переглянуло понад 900 тисяч людей. Він отримав 41 тисячу вподобайків і 700 коментарів.Також пісня у виконанні Марка в укритті лягла в основу телевізійного сюжету, який вийшов на американському телебаченні. Тож можна сміливо казати, що майже мільйон людей почули, як співає юний ковельчанин.Мама Марка каже, що теж у цей час була в укритті. І коли пауза затягнулась, вчителька запропонувала поспівати. І відразу виникла ідея розпочати цей імпровізований концерт з “Гуцулки Ксені”.зізналась, що це її улюблена пісня у виконанні Марка і вона його просить її поспівати, коли часом на душі буває сумно."Він у нас відмінник. У цьому семестрі у Марка був найвищий бал серед усіх учнів. Він дуже веселий, в усьому перший, ініціативний. Вчитися йому подобається. Він не може дозволити не виконати якесь завдання. У них дуже хороший клас, їм повезло з класним керівником, вчителями. Він би такий не став без них. У нього суперові однокласники, друзі, які його доповнюють", - розповіла мама юного співака.Однокласники Марка розповіли, що люблять займатись спортом, гумор їм допомагає у житті, а музика – об’єднує.Наталя Іванівна, класна керівниця, доповнила, що її діти уміють грати на баяні, барабанах, фортепіано, гітарі. Хтось малює, співає, інший є асом риболовлі.“Ми співаємо лише українське. Знаємо дуже багато пісень. Дуже модною стала наша пісня. Нарешті вона пробилася” , – додає пані Наталія.А ще у семикласників фантастичне почуття гумору. Діляться, що дуже люблять подорожувати. Чекають, коли закінчиться війна, бо вирішили, що мають побувати в Карпатах та спробувати пограти на трембітах.По-дорослому розмірковують, бо, як з’ясувалось, урок у них проходив, коли не було світла і заплановану презентацію довелось відмінити.“Головне, щоб ракети не літали, а світло, це таке” — хтось говорить вголос.Головна мрія – Перемога України. А далі – в Карпати, в Херсон на кавуни і в Крим на море.А коли розповідали по плани на доросле життя, то спектр професій був дуже різноманітним – кухар, футболіст ,програміст, масажист, дизайнер, медик, працівник служби безпеки, водій, фармацевт, військовий. А Марк каже, що мріє бути програмістом та хоче співати.А юнак, який думає про професію захисника, одразу хвалиться, що його хрещений батько визволяв Херсон. І вмить цілий клас вибухає аплодисментами.

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