Майже мільйон переглядів зібрав юний волинянин, який заспівав в укритті
Сьогодні, 16:20
На сторінці Ковельської міської ради у Фейсбук розмістили коротеньке відео, на якому учень ліцею №7 Марк Величко в укритті співає пісню “Гуцулка Ксеня”. Це відбувалось під час візиту у Ковель мера Шамблі, нового міста-партнера Ковеля з Америки.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Цей коротенький ролик переглянуло понад 900 тисяч людей. Він отримав 41 тисячу вподобайків і 700 коментарів.
Також пісня у виконанні Марка в укритті лягла в основу телевізійного сюжету, який вийшов на американському телебаченні. Тож можна сміливо казати, що майже мільйон людей почули, як співає юний ковельчанин.
Мама Марка каже, що теж у цей час була в укритті. І коли пауза затягнулась, вчителька запропонувала поспівати. І відразу виникла ідея розпочати цей імпровізований концерт з “Гуцулки Ксені”. Юлія зізналась, що це її улюблена пісня у виконанні Марка і вона його просить її поспівати, коли часом на душі буває сумно.
"Він у нас відмінник. У цьому семестрі у Марка був найвищий бал серед усіх учнів. Він дуже веселий, в усьому перший, ініціативний. Вчитися йому подобається. Він не може дозволити не виконати якесь завдання. У них дуже хороший клас, їм повезло з класним керівником, вчителями. Він би такий не став без них. У нього суперові однокласники, друзі, які його доповнюють", - розповіла мама юного співака.
Однокласники Марка розповіли, що люблять займатись спортом, гумор їм допомагає у житті, а музика – об’єднує.
Наталя Іванівна, класна керівниця, доповнила, що її діти уміють грати на баяні, барабанах, фортепіано, гітарі. Хтось малює, співає, інший є асом риболовлі.
“Ми співаємо лише українське. Знаємо дуже багато пісень. Дуже модною стала наша пісня. Нарешті вона пробилася” , – додає пані Наталія.
А ще у семикласників фантастичне почуття гумору. Діляться, що дуже люблять подорожувати. Чекають, коли закінчиться війна, бо вирішили, що мають побувати в Карпатах та спробувати пограти на трембітах.
По-дорослому розмірковують, бо, як з’ясувалось, урок у них проходив, коли не було світла і заплановану презентацію довелось відмінити.
“Головне, щоб ракети не літали, а світло, це таке” — хтось говорить вголос.
Головна мрія – Перемога України. А далі – в Карпати, в Херсон на кавуни і в Крим на море.
А коли розповідали по плани на доросле життя, то спектр професій був дуже різноманітним – кухар, футболіст ,програміст, масажист, дизайнер, медик, працівник служби безпеки, водій, фармацевт, військовий. А Марк каже, що мріє бути програмістом та хоче співати.
А юнак, який думає про професію захисника, одразу хвалиться, що його хрещений батько визволяв Херсон. І вмить цілий клас вибухає аплодисментами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Цей коротенький ролик переглянуло понад 900 тисяч людей. Він отримав 41 тисячу вподобайків і 700 коментарів.
Також пісня у виконанні Марка в укритті лягла в основу телевізійного сюжету, який вийшов на американському телебаченні. Тож можна сміливо казати, що майже мільйон людей почули, як співає юний ковельчанин.
Мама Марка каже, що теж у цей час була в укритті. І коли пауза затягнулась, вчителька запропонувала поспівати. І відразу виникла ідея розпочати цей імпровізований концерт з “Гуцулки Ксені”. Юлія зізналась, що це її улюблена пісня у виконанні Марка і вона його просить її поспівати, коли часом на душі буває сумно.
"Він у нас відмінник. У цьому семестрі у Марка був найвищий бал серед усіх учнів. Він дуже веселий, в усьому перший, ініціативний. Вчитися йому подобається. Він не може дозволити не виконати якесь завдання. У них дуже хороший клас, їм повезло з класним керівником, вчителями. Він би такий не став без них. У нього суперові однокласники, друзі, які його доповнюють", - розповіла мама юного співака.
Однокласники Марка розповіли, що люблять займатись спортом, гумор їм допомагає у житті, а музика – об’єднує.
Наталя Іванівна, класна керівниця, доповнила, що її діти уміють грати на баяні, барабанах, фортепіано, гітарі. Хтось малює, співає, інший є асом риболовлі.
“Ми співаємо лише українське. Знаємо дуже багато пісень. Дуже модною стала наша пісня. Нарешті вона пробилася” , – додає пані Наталія.
А ще у семикласників фантастичне почуття гумору. Діляться, що дуже люблять подорожувати. Чекають, коли закінчиться війна, бо вирішили, що мають побувати в Карпатах та спробувати пограти на трембітах.
По-дорослому розмірковують, бо, як з’ясувалось, урок у них проходив, коли не було світла і заплановану презентацію довелось відмінити.
“Головне, щоб ракети не літали, а світло, це таке” — хтось говорить вголос.
Головна мрія – Перемога України. А далі – в Карпати, в Херсон на кавуни і в Крим на море.
А коли розповідали по плани на доросле життя, то спектр професій був дуже різноманітним – кухар, футболіст ,програміст, масажист, дизайнер, медик, працівник служби безпеки, водій, фармацевт, військовий. А Марк каже, що мріє бути програмістом та хоче співати.
А юнак, який думає про професію захисника, одразу хвалиться, що його хрещений батько визволяв Херсон. І вмить цілий клас вибухає аплодисментами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Майже мільйон переглядів зібрав юний волинянин, який заспівав в укритті
Сьогодні, 16:20
Люди приходять навчатися та навіть складати іспити: як працюють поліцейські «пункти незламності» на Волині
Сьогодні, 16:00
На Волині живі новорічні дерева можна купити онлайн
Сьогодні, 15:46
Медіа