ДТП на Львівській: легковик влетів у маршрутку





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Mazda здійснював об’їзд маршрутного транспортного засобу марки Еталон.



Керманич легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на транспортний засіб, який зупинився для висадки пасажирів.



Внаслідок ДТП, автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, на щастя обійшлося без травмованих.



На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 листопада, сталася аварія на вулиці Львівській у Луцьку. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Mazda здійснював об’їзд маршрутного транспортного засобу марки Еталон.Керманич легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на транспортний засіб, який зупинився для висадки пасажирів.Внаслідок ДТП, автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, на щастя обійшлося без травмованих.На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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