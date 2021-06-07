ДТП на Львівській: легковик влетів у маршрутку

ДТП на Львівській: легковик влетів у маршрутку
Сьогодні, 30 листопада, сталася аварія на вулиці Львівській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Mazda здійснював об’їзд маршрутного транспортного засобу марки Еталон.

Керманич легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на транспортний засіб, який зупинився для висадки пасажирів.

Внаслідок ДТП, автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками, на щастя обійшлося без травмованих.

На винуватця поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Mazda, Луцьк, Львівська
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