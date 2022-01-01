Магнітні бурі у грудні: назвали дати
Сьогодні, 17:46
Магнітні бурі - це небезпечні для Землі і людського самопочуття явища, які виникають через підвищену активність Сонця. Як правило, щомісяця Земля переживає кілька магнітних бур, але по-справжньому потужні явища бувають вкрай рідко.
УНІАН назвав ймовірні дати магнітних бурі у грудні 2022 року.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Прогноз магнітних бур на грудень 2022
Погодний сайт Meteoagent попереджає про магнітну бурю на початку зими. Єдина магнітна буря в грудні очікується 1-2 грудня і буде слабкою по силі.
Український ресурс Gismeteo також прогнозує магнітну бурю 1 і 2 грудня. Буря буде слабкою, але на другий день сонячна активність буде вищою. Пік бурі випаде на ранок і день 1 грудня, і на день і вечір 2 грудня.
Зверніть увагу, що прогноз магнітних бур на грудень може змінитися протягом місяця, оскільки на такий тривалий термін він є неточним.
Вплив магнітних бур на здоров'я
У кожної людини він проявляється по-різному, але найсильніше ці явища впливають на метеозалежних, літніх і вагітних, а також власників хронічних хвороб.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, потрібно дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
- Більше часу проводите на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату.
- Займіться фізичною активністю або хоча б пройдіться пішки.
- Відмовтеся від міцної кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв. Замініть їх зеленим або трав'яним чаєм.
- Лягайте спати в один і той же час і спите не менше 7 годин на добу.
- Намагайтеся менше нервувати і тримайтеся подалі від джерел стресу.
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УНІАН назвав ймовірні дати магнітних бурі у грудні 2022 року.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Прогноз магнітних бур на грудень 2022
Погодний сайт Meteoagent попереджає про магнітну бурю на початку зими. Єдина магнітна буря в грудні очікується 1-2 грудня і буде слабкою по силі.
Український ресурс Gismeteo також прогнозує магнітну бурю 1 і 2 грудня. Буря буде слабкою, але на другий день сонячна активність буде вищою. Пік бурі випаде на ранок і день 1 грудня, і на день і вечір 2 грудня.
Зверніть увагу, що прогноз магнітних бур на грудень може змінитися протягом місяця, оскільки на такий тривалий термін він є неточним.
Вплив магнітних бур на здоров'я
У кожної людини він проявляється по-різному, але найсильніше ці явища впливають на метеозалежних, літніх і вагітних, а також власників хронічних хвороб.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, потрібно дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
- Більше часу проводите на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату.
- Займіться фізичною активністю або хоча б пройдіться пішки.
- Відмовтеся від міцної кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв. Замініть їх зеленим або трав'яним чаєм.
- Лягайте спати в один і той же час і спите не менше 7 годин на добу.
- Намагайтеся менше нервувати і тримайтеся подалі від джерел стресу.
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