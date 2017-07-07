СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО

СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО
Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.
Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи.
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО

За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.
Заходи проводили слідчі Управління СБУ у м.Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
СБУ провела обшуки у Мураєва. ФОТО

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Теги: Мураєв, обшуки, СБУ
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