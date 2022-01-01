Люди приходять навчатися та навіть складати іспити: як працюють поліцейські «пункти незламності» на Волині
Сьогодні, 16:00
Майже тиждень у підрозділах поліції Волині функціонують пункти обігріву та зв’язку. За цей туди звернулися сотні людей, які через вимкнення електроенергії та перебої у роботі інтернету мали потребу зігрітись, підзарядити свої гаджети або ж отримати зв’язок від «Старлінк».
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, з перших днів відключень світла на тривалий час громадяни приходять до приміщень поліції працювати, навчатися та навіть складати іспити.
Бувають навіть побутові потреби, але важливі для збереження життя й здоров’я, як-от, подрібнити їжу в блендері для хворого, як це робила мешканка Камінь-Каширщини. А до Луцького районного управління приходять сім’ї, аби зробити інгаляції для своїх діток.
У Володимирі та Любомлі студенти онлайн складали іспити, а в Ковелі взагалі проводили уроки.
І щоразу поліцейські виходять назустріч волинянам, облаштовують комфортні умови для їх перебування та допомагають в будь-яку пору доби.
Нагадуємо адреси підрозділів поліції, де за відсутності світла та тепла люди можуть зігрітися, зарядити телефон тощо:
Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43
Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24
Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70
Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79
Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65
Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80
Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49
Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74
Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91
Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85
Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83
Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66
Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93
Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07
Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20
Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87
Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41
Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76
Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, з перших днів відключень світла на тривалий час громадяни приходять до приміщень поліції працювати, навчатися та навіть складати іспити.
Бувають навіть побутові потреби, але важливі для збереження життя й здоров’я, як-от, подрібнити їжу в блендері для хворого, як це робила мешканка Камінь-Каширщини. А до Луцького районного управління приходять сім’ї, аби зробити інгаляції для своїх діток.
У Володимирі та Любомлі студенти онлайн складали іспити, а в Ковелі взагалі проводили уроки.
І щоразу поліцейські виходять назустріч волинянам, облаштовують комфортні умови для їх перебування та допомагають в будь-яку пору доби.
Нагадуємо адреси підрозділів поліції, де за відсутності світла та тепла люди можуть зігрітися, зарядити телефон тощо:
Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43
Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24
Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70
Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79
Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65
Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80
Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49
Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74
Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91
Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85
Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83
Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66
Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93
Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07
Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20
Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87
Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41
Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76
Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01
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