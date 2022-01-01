Відтепер українці можуть зігрітися у відділках поліції

Відтепер українці можуть зігрітися у відділках поліції
Українці можуть звертатися за допомогою до поліцейських і безпосередньо на вулиці, і у відділках поліції, які працюватимуть як місця обігріву.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив після чергового масованого ракетного обстрілу у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» сьогодні, 23 листопада, пише Главком.

Глава відомства повідомив, що поліцейські відділки, як і «пункти незламності», відкриті для громадян.

«Більше 1200 відділків поліції по всій території нашої держави працюють в повному режимі. І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, в тому числі і обігріву, до відділків поліції в регіонах», – повідомив Ігор Клименко.

Водночас голова Нацполіції наголосив, що у період відключення електроенергії люди насамперед мають із повагою ставитися один до одного:

«Головне: не панікувати і розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі».

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Теги: поліція
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