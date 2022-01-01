ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 листопада ЗСУ уже знищили близько 85720 окупантів, 2898 ворожих танків та 5837 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2898 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
артилерійських систем – 1889 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
крилатих ракет ‒ 531 (+51),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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