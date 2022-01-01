ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,

артилерійських систем – 1889 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет ‒ 531 (+51),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 листопада ЗСУ уже знищили близько 85720 окупантів, 2898 ворожих танків та 5837 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,танків ‒ 2898 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,артилерійських систем – 1889 (+2) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),крилатих ракет ‒ 531 (+51),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

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