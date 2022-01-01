Тепло і світло: мер Луцька розповів, коли ситуація зміниться

Тепло і світло: мер Луцька розповів, коли ситуація зміниться
Котельню на Карбишева у Луцьку енергетики обіцяють підключити після обіду.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук.

Частина з тих котелень, які зранку були увімкнені, наразі працюють з перебоями у зв‘язку з нестабільною напругою.

В багатоквартирних будинках, де встановлено ІТП також можуть бути проблеми з подачею теплоносія через відсутність електроенергії в будинку.

В частині районів міста та в окремих селах є електроенергія, в частині - немає.

"Протягом дня ситуація буде змінюватися. Значне покращення за інформацією енергетиків відбудеться з початком генерації електроенергії на АЕС. За попередніми прогнозами Міненерго, це відбудеться ближче до вечора", - пише Поліщук.

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Теги: Поліщук, світло, тепло, Луцьк
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