На Волині лише 9% споживачів підключили до електропостачання: у чому проблема

На Волині лише 9% споживачів підключили до електропостачання: у чому проблема
Станом на ранок 24 листопада, до електропостачання в області підключили 9% користувачів.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Перш за все відновили світло на всіх важливих об'єктах критичної інфраструктури: лікарні, КНС, водозабори.

Відновили також електропостачання частини базових вишок мобільного зв’язку, що дало можливість відновити покриття по території області.

Пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури у Волинській області немає.

«Але головна проблема зараз - відсутність достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій для видачі потужності через підстанції «Укренерго», - сказав Погуляйко.

Зокрема в області є гострий дефіцит потужності. Виділено приблизно 60 МВт потужності, при потребі за нормальних умов 350 МВт.

За словами губернатора, виділеного обсягу достатньо виключно для найважливіших об’єктів критичної інфраструктури. Тому можливість стабільної подачі напруги населенню при даному ліміті поки що відсутня.


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Теги: Волинь, Погуляйко, електропостачання
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