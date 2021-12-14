На Волині вночі горіла Mitsubishi





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



23 листопада 04:13 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Сокальська в м. Нововолинську.



Прибувши на місце події, рятувальники міської 5-ї ДПРЧ о 04:47 ліквідували пожежу.



Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі автівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області рятувальники ліквідували 4 пожежі 23 листопада: горіли три будинки і автівка.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.23 листопада 04:13 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Сокальська в м. Нововолинську.Прибувши на місце події, рятувальники міської 5-ї ДПРЧ о 04:47 ліквідували пожежу.Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі автівки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію