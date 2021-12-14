На Волині вночі горіла Mitsubishi
Сьогодні, 11:30
У Волинській області рятувальники ліквідували 4 пожежі 23 листопада: горіли три будинки і автівка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
23 листопада 04:13 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Сокальська в м. Нововолинську.
Прибувши на місце події, рятувальники міської 5-ї ДПРЧ о 04:47 ліквідували пожежу.
Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
23 листопада 04:13 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Сокальська в м. Нововолинську.
Прибувши на місце події, рятувальники міської 5-ї ДПРЧ о 04:47 ліквідували пожежу.
Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
На Волині вночі горіла Mitsubishi
Сьогодні, 11:30
На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Медіа