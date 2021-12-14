На Волині вночі горіла Mitsubishi

На Волині вночі горіла Mitsubishi
У Волинській області рятувальники ліквідували 4 пожежі 23 листопада: горіли три будинки і автівка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.

23 листопада 04:13 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Сокальська в м. Нововолинську.

Прибувши на місце події, рятувальники міської 5-ї ДПРЧ о 04:47 ліквідували пожежу.

Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі автівки.

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Теги: пожежа, автомобіль, Нововолинськ
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