У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО

У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
У київському Інституті серця зникло світло під час операції, однак медики продовжили оперувати дитину.

Про це розповів директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці у Фейсбук.

В Інституті серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.

“Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця”, – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Інститут серця, операція, дитина, зникло світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волиньобленерго розповіли, яка ситуація зі світлом в області
Сьогодні, 12:12
Зі скандальної вечірки у луцькому клубі Versailles бійцям передали 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:58
У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС «Астравец»
Сьогодні, 11:45
На Волині вночі горіла Mitsubishi
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини
27 вересень, 16:01
Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога Маленький син учасника АТО бореться із важкою хворобою: потрібна допомога
08 грудень, 2021, 17:47
6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували 6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували
14 червень, 2021, 18:27
На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію
18 лютий, 2021, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 листопада у луцьких ліфтах застрягло 30 людей
Сьогодні, 13:25
 0
Після блекауту ПриватБанк дозволив знімати до 20 000 готівки
Сьогодні, 13:17
 0
Одяг, оптичні приціли, шоломи: через «Ягодин» намагалися ввезти контрабанди майже на 3 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
У волинянки виявили ботулізм: їла домашню м'ясну консерву
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8