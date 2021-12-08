У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
У київському Інституті серця зникло світло під час операції, однак медики продовжили оперувати дитину.
Про це розповів директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці у Фейсбук.
В Інституті серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.
“Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця”, – написав він.
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Про це розповів директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці у Фейсбук.
В Інституті серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.
“Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця”, – написав він.
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