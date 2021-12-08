У Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО





Про це Борис Тодуров на своїй сторінці у Фейсбук.



В Інституті серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.



“Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця”, – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У київському Інституті серця зникло світло під час операції, однак медики продовжили оперувати дитину.Про це розповів директор Інститутуна своїй сторінці у Фейсбук.В Інституті серця 190 пацієнтів та 300 співробітників.“Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця”, – написав він.

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