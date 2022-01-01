У Волиньобленерго розповіли, яка ситуація зі світлом в області

Станом на 8:00 24 листопада по Волинській області знеструмлено 389207 споживачів.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Доведені НЕК “Укренерго» обсяги потужності дозволили заживити 9% (36486 споживачів області), переважно об‘єкти критичної інфраструктури.Станом на 10:00 на Волинську область збільшено доведений ліміт потужності, що дозволить додатково відновити електропостачання 60000 споживачів. Без напруги залишаються орієнтовно 309000.Першочергово здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з’язку).Головна проблема - відсутність достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій для видачі потужності через підстанції НЕК «Укренерго».Загалом по області, як і по всій Україні, гострий дефіцит потужності.Енергетики усієї країни працюють цілодобово для якнайшвидшого повернення світла українцям.За попередньою інформацією Міністерства енергетики зменшення дефіциту електроенергії в ОЕС України для можливості заживлення споживачів очікуємо вже до кінця доби."Просимо волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у Волиньобленерго.