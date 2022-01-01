На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
Сьогодні, 12:38
На Волині станом на ранок 24 листопада розгорнули вже шість мобільних "пунктів незламності".
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
У "пунктах незламності", розгорнутих ДСНС на Волині, десятки громадян отримали посильну допомогу.
У Волинській області розпочали функціонування 6 мобільних "пунктів незламності", що призначені для надання допомоги населенню у разі відключення електро і теплопостачання, як відбулось учора.
Звечора до Пунктів звернулось за допомогою майже 100 громадян, з них чимало дітей. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №25 у м.Луцьку надали допомогу мамі з дитиною, якій потрібно було зробити інгаляцію для лікування хвороби.
Нагадаємо, що мобільні Пункти незламності ДСНС Волині діють за адресами:
м. Луцьк, Театральний майдан, 1;
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАГСЦУ);
м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;
м. Володимир, вул. Коперника, 2;
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
Також у кожній будівлі служби 101 будь який громадянин може отримати допомогу у вигляді підзарядки електронних засобів зв’язку, перечекати несприятливі погодні умови.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
У "пунктах незламності", розгорнутих ДСНС на Волині, десятки громадян отримали посильну допомогу.
У Волинській області розпочали функціонування 6 мобільних "пунктів незламності", що призначені для надання допомоги населенню у разі відключення електро і теплопостачання, як відбулось учора.
Звечора до Пунктів звернулось за допомогою майже 100 громадян, з них чимало дітей. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №25 у м.Луцьку надали допомогу мамі з дитиною, якій потрібно було зробити інгаляцію для лікування хвороби.
Нагадаємо, що мобільні Пункти незламності ДСНС Волині діють за адресами:
м. Луцьк, Театральний майдан, 1;
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАГСЦУ);
м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;
м. Володимир, вул. Коперника, 2;
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
Також у кожній будівлі служби 101 будь який громадянин може отримати допомогу у вигляді підзарядки електронних засобів зв’язку, перечекати несприятливі погодні умови.
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