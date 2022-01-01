На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»

На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
На Волині станом на ранок 24 листопада розгорнули вже шість мобільних "пунктів незламності".

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

У "пунктах незламності", розгорнутих ДСНС на Волині, десятки громадян отримали посильну допомогу.

У Волинській області розпочали функціонування 6 мобільних "пунктів незламності", що призначені для надання допомоги населенню у разі відключення електро і теплопостачання, як відбулось учора.

Звечора до Пунктів звернулось за допомогою майже 100 громадян, з них чимало дітей. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №25 у м.Луцьку надали допомогу мамі з дитиною, якій потрібно було зробити інгаляцію для лікування хвороби.

Нагадаємо, що мобільні Пункти незламності ДСНС Волині діють за адресами:

м. Луцьк, Театральний майдан, 1;

м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАГСЦУ);

м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;

м. Володимир, вул. Коперника, 2;

м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Також у кожній будівлі служби 101 будь який громадянин може отримати допомогу у вигляді підзарядки електронних засобів зв’язку, перечекати несприятливі погодні умови.
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»

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Теги: Волинь, пункти незламності
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