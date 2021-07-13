У волинянки виявили ботулізм: їла домашню м'ясну консерву





Про це



Згодом проявилися специфічні симптоми ботулізму — погіршення зору, відчуття, що в горлі щось заважає, сухість у роті.



Жінку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.



Це вже шостий випадок захворювання на ботулізм в області цього року. Усі пов’язані з вживанням домашніх м’ясних консервів.



Торік таких випадків було вісім. Летальних випадків не реєструвалось.



Довідково:



Ботулізм — це харчова інтоксикація, спричинена вживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування.



Основне джерело ботулізму — домашні м’ясні чи рибні консерви, рідше — овочеві та грибні. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, що були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином.



Симптоми ботулізму:

• порушення близького зору — людина не може читати текст, але добре бачить предмети;

• сильно виражена сухість у роті;

• важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

• підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

• запаморочення;

• короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

• ураження м’язів шиї та кінцівок.



При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.



Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Найчастіше ж, симптоми проявляються через 12-24 години. Бувають випадки, коли вони проявляються ще пізніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Споживання м’ясної консерви домашнього приготування вкотре стало причиною захворювання на ботулізм. Мешканка Камінь -Каширського району 16 листопада частувалася тушкованою курятиною. Через 2 дні в неї з’явилися нудота, блювота, виражена загальна слабість.Про це розповіли у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Згодом проявилися специфічні симптоми ботулізму — погіршення зору, відчуття, що в горлі щось заважає, сухість у роті.Жінку госпіталізували до Волинської обласної інфекційної лікарні.Це вже шостий випадок захворювання на ботулізм в області цього року. Усі пов’язані з вживанням домашніх м’ясних консервів.Торік таких випадків було вісім. Летальних випадків не реєструвалось.Ботулізм — це харчова інтоксикація, спричинена вживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування.Основне джерело ботулізму — домашні м’ясні чи рибні консерви, рідше — овочеві та грибні. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, що були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином.Симптоми ботулізму:• порушення близького зору — людина не може читати текст, але добре бачить предмети;• сильно виражена сухість у роті;• важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);• підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;• запаморочення;• короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);• ураження м’язів шиї та кінцівок.При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Найчастіше ж, симптоми проявляються через 12-24 години. Бувають випадки, коли вони проявляються ще пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію