Одяг, оптичні приціли, шоломи: через «Ягодин» намагалися ввезти контрабанди майже на 3 мільйони. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.



Автомобіль «Даф», української реєстрації, зі збірним вантажем направили на поглиблений огляд.



Під час ретельної перевірки оглядова група виявила більш ніж 3 300 одиниць товару, який не значився у товаросупровідних документах.



Приховано спробували перевезти через кордон різноманітний одяг, захисні шоломи, оптичні приціли, монокуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів. Вартість «лівого» товару склала майже 3 мільйони гривень.



Виявлений крам встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили у вантажному автомобілі чималу кількість незадекларованого товару.Про це повідомили у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.Автомобіль «Даф», української реєстрації, зі збірним вантажем направили на поглиблений огляд.Під час ретельної перевірки оглядова група виявила більш ніж 3 300 одиниць товару, який не значився у товаросупровідних документах.Приховано спробували перевезти через кордон різноманітний одяг, захисні шоломи, оптичні приціли, монокуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів. Вартість «лівого» товару склала майже 3 мільйони гривень.Виявлений крам встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.

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