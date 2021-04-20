Одяг, оптичні приціли, шоломи: через «Ягодин» намагалися ввезти контрабанди майже на 3 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили у вантажному автомобілі чималу кількість незадекларованого товару.
Про це повідомили у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
Автомобіль «Даф», української реєстрації, зі збірним вантажем направили на поглиблений огляд.
Під час ретельної перевірки оглядова група виявила більш ніж 3 300 одиниць товару, який не значився у товаросупровідних документах.
Приховано спробували перевезти через кордон різноманітний одяг, захисні шоломи, оптичні приціли, монокуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів. Вартість «лівого» товару склала майже 3 мільйони гривень.
Виявлений крам встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.
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Про це повідомили у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
Автомобіль «Даф», української реєстрації, зі збірним вантажем направили на поглиблений огляд.
Під час ретельної перевірки оглядова група виявила більш ніж 3 300 одиниць товару, який не значився у товаросупровідних документах.
Приховано спробували перевезти через кордон різноманітний одяг, захисні шоломи, оптичні приціли, монокуляри нічного бачення та захисні плівки для мобільних телефонів. Вартість «лівого» товару склала майже 3 мільйони гривень.
Виявлений крам встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.
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Коментарі 1
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