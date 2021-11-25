23 листопада у луцьких ліфтах застрягло 30 людей

23 листопада у луцьких ліфтах застрягло 30 людей
Через аварійні вимкнення електроенергії 23 листопада із ліфтів у Луцьку визволили 30 людей.

Про це розповів у коментарі Суспільному директор підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук.

З його слів, комунальники не можуть вимикати усі 700 ліфтів у місті, щоб убезпечити людей від застрягання. Відтак, просять людей не користуватися ліфтами без потреби, особливо під час повітряних тривог.

"Поки ситуація нестабільна з увімкненням світла, воно може з'являтись та аварійно зникати, тому люди самі мають дбати про свою безпеку і думати, перш ніж користуватися ліфтом", – каже Андрій Ткачук.

У зв'язку з тим, що 23 листопада, були перебої й з телефонним зв'язком, один чоловік зміг додзвонитися до аварійної служби "Волиньліфт", лише після 17:00 та просидів заблокований у підйомнику понад три години, – говорить Андрій Ткачук.

Станом на ранок, 24 листопада, уже надійшли три виклики про людей, які застрягли в ліфтах. Окрім аварійної бригади, яка працює цілодобово, у службі "Волиньліфт" працюють бригади в окремих мікрорайонах міста на ЛПЗ, 40-му та 33-му.

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Теги: ліфти, Луцьк, застрягли люди
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