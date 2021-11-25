23 листопада у луцьких ліфтах застрягло 30 людей





Про це розповів у коментарі Андрій Ткачук.



З його слів, комунальники не можуть вимикати усі 700 ліфтів у місті, щоб убезпечити людей від застрягання. Відтак, просять людей не користуватися ліфтами без потреби, особливо під час повітряних тривог.



"Поки ситуація нестабільна з увімкненням світла, воно може з'являтись та аварійно зникати, тому люди самі мають дбати про свою безпеку і думати, перш ніж користуватися ліфтом", – каже Андрій Ткачук.



У зв'язку з тим, що 23 листопада, були перебої й з телефонним зв'язком, один чоловік зміг додзвонитися до аварійної служби "Волиньліфт", лише після 17:00 та просидів заблокований у підйомнику понад три години, – говорить Андрій Ткачук.



Станом на ранок, 24 листопада, уже надійшли три виклики про людей, які застрягли в ліфтах. Окрім аварійної бригади, яка працює цілодобово, у службі "Волиньліфт" працюють бригади в окремих мікрорайонах міста на ЛПЗ, 40-му та 33-му.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через аварійні вимкнення електроенергії 23 листопада із ліфтів у Луцьку визволили 30 людей.Про це розповів у коментарі Суспільному директор підприємства "Волиньліфт"З його слів, комунальники не можуть вимикати усі 700 ліфтів у місті, щоб убезпечити людей від застрягання. Відтак, просять людей не користуватися ліфтами без потреби, особливо під час повітряних тривог."Поки ситуація нестабільна з увімкненням світла, воно може з'являтись та аварійно зникати, тому люди самі мають дбати про свою безпеку і думати, перш ніж користуватися ліфтом", – каже Андрій Ткачук.У зв'язку з тим, що 23 листопада, були перебої й з телефонним зв'язком, один чоловік зміг додзвонитися до аварійної служби "Волиньліфт", лише після 17:00 та просидів заблокований у підйомнику понад три години, – говорить Андрій Ткачук.Станом на ранок, 24 листопада, уже надійшли три виклики про людей, які застрягли в ліфтах. Окрім аварійної бригади, яка працює цілодобово, у службі "Волиньліфт" працюють бригади в окремих мікрорайонах міста на ЛПЗ, 40-му та 33-му.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію