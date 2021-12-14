Як будуть працювати поліклініки і лікарня у Луцьку без електроенергії





Про це виданню



Амбулаторії і поліклініки



Прийом пацієнтів буде відбуватися протягом 8:00-16:00 у разі відсутності електроенергії.



Усіх пацієнтів, які були записані на пізніше, працівники поліклініки чи амбулаторій повідомлять про перенесення прийому на інший час у найближчі дні.



У разі, якщо електропостачання у закладі буде, робота триватиме у звичному режимі.



Лікарня, травмпункт



Луцька міська лікарня, травмпункт та приймальне відділення, у будь-якому випадку працюють в штатному режимі.



У лікарні наразі перебуває на стаціонарі понад 500 пацієнтів. У закладі є потужний дизель-генератор, який забезпечує потреби в електроенергії. Також в лікарні є можливість забезпечувати безперебійне водопостачання, проте наразі відсутнє опалення через проблеми в роботі котельні.



«Поки з температурою в палатах немає проблем, на вулиці ще не дуже холодно. Ми підготувались до можливих проблем з опаленням, яке у нас централізоване, видаємо пацієнтам по дві теплі ковдри.



Загалом лікарня повністю готова до перебоїв з електроенергією, маємо потужний генератор. Але хочу наголосити, що пацієнти і працівники повинні з розумінням ставитися до ситуації і економно використовувати електрику, яку виробляє генератор, адже для закладу його робота дорого коштує. Тому користуватися ліфтами без зайвої потреби чи вмикати усюди світло - не потрібно», - зауважила гендиректорка медоб‘єднання Лариса Духневич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На момент відключення електроенергії амбулаторії та поліклініки у Луцькій громаді будуть працювати в режимі «світлового дня», а лікарня - у штатному режимі.Про це виданню ВСН повідомили у Медичому об‘єднанні Луцької громади.Прийом пацієнтів буде відбуватися протягом 8:00-16:00 у разі відсутності електроенергії.Усіх пацієнтів, які були записані на пізніше, працівники поліклініки чи амбулаторій повідомлять про перенесення прийому на інший час у найближчі дні.У разі, якщо електропостачання у закладі буде, робота триватиме у звичному режимі.Луцька міська лікарня, травмпункт та приймальне відділення, у будь-якому випадку працюють в штатному режимі.У лікарні наразі перебуває на стаціонарі понад 500 пацієнтів. У закладі є потужний дизель-генератор, який забезпечує потреби в електроенергії. Також в лікарні є можливість забезпечувати безперебійне водопостачання, проте наразі відсутнє опалення через проблеми в роботі котельні.«Поки з температурою в палатах немає проблем, на вулиці ще не дуже холодно. Ми підготувались до можливих проблем з опаленням, яке у нас централізоване, видаємо пацієнтам по дві теплі ковдри.Загалом лікарня повністю готова до перебоїв з електроенергією, маємо потужний генератор. Але хочу наголосити, що пацієнти і працівники повинні з розумінням ставитися до ситуації і економно використовувати електрику, яку виробляє генератор, адже для закладу його робота дорого коштує. Тому користуватися ліфтами без зайвої потреби чи вмикати усюди світло - не потрібно», - зауважила гендиректорка медоб‘єднання Лариса Духневич.

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