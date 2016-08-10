Мер Луцька розповів про ситуацію із водою, теплом та світлом у місті
Сьогодні, 14:09
Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про ситуацію у місті станом на 14:00.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Всі три водозабори та основні КНС заживлені. Вода є скрізь окрім споживачів, яким неможливо подати воду через локальну аварійну ситуацію (прорив і ін.) та квартир в будинках вище 4-6 поверху у зв‘язку з відсутністю електроенергії, через що не працює підйомна станція.
Наразі заживлена частина котелень. По підключенню котельні по вулиці Карбишева працюють. В багатоквартирних будинках, де встановлено ІТП можуть бути проблеми з подачею теплоносія через відсутність електроенергії в будинку.
Ситуація з заживленням побутових споживачів буде змінюватись протягом усього дня. Частина мікрорайонів та вулиць наразі з електроенергією. В основному це будинки, які заживлені по одній лінії з об‘єктами критичної інфраструктури, електропостачання яких є пріоритетом - КНС, водозабори, котельні та інше.
Відсутність електроенергії у інших споживачів має одну єдину причину - недостатня генерація електроенергії в цілій країні через зупинку трьох АЕС. За інформацією Міненерго, пуск АЕС планується на вечір. Після цього ліміти на нашу область будуть збільшені і споживачі відчують покращення ситуації.
Нагадаємо, що станом на ранок 24 листопада, до електропостачання в області підключили 9% користувачів. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
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Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Всі три водозабори та основні КНС заживлені. Вода є скрізь окрім споживачів, яким неможливо подати воду через локальну аварійну ситуацію (прорив і ін.) та квартир в будинках вище 4-6 поверху у зв‘язку з відсутністю електроенергії, через що не працює підйомна станція.
Наразі заживлена частина котелень. По підключенню котельні по вулиці Карбишева працюють. В багатоквартирних будинках, де встановлено ІТП можуть бути проблеми з подачею теплоносія через відсутність електроенергії в будинку.
Ситуація з заживленням побутових споживачів буде змінюватись протягом усього дня. Частина мікрорайонів та вулиць наразі з електроенергією. В основному це будинки, які заживлені по одній лінії з об‘єктами критичної інфраструктури, електропостачання яких є пріоритетом - КНС, водозабори, котельні та інше.
Відсутність електроенергії у інших споживачів має одну єдину причину - недостатня генерація електроенергії в цілій країні через зупинку трьох АЕС. За інформацією Міненерго, пуск АЕС планується на вечір. Після цього ліміти на нашу область будуть збільшені і споживачі відчують покращення ситуації.
Нагадаємо, що станом на ранок 24 листопада, до електропостачання в області підключили 9% користувачів. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
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