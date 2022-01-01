Коли Росія знову може масовано вдарити ракетами: прогноз розвідки





Про це повідомляє Андрія Юсова в ефірі телемарафону.



"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.



Він підкреслив, Україна своєю чергою готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО, "але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, то це беззаперечно".



"Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр - це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні - це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", - зазначив Юсов.



За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме із систем С-300.



"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - підсумував Юсов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни будуть продовжувати ракетні атаки по Україні. Втім, щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника прес-служби ГУР МОв ефірі телемарафону."Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність (масованих ракетних атак по Україні - ред.) - це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів Юсов.Він підкреслив, Україна своєю чергою готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО, "але те, що терористичний режим буде продовжувати ці атаки, то це беззаперечно"."Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр - це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні - це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", - зазначив Юсов.За його словами, значною мірою запаси ракет є у ворога саме із систем С-300."Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - підсумував Юсов.

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